Стало известно, как "умный" ошейник для кошек определит состояние их здоровья

Российские разработчики создали специальный ошейник для кошек с комплексом датчиков и микропроцессором.
Ошейник проводит анализ голосовых сигналов кошек и при обнаружении признаков болезненного или стрессового состояния, физической боли отправляет уведомление с рекомендациями на смартфон владельца.
Специальные датчики и алгоритмы обработки данных позволяют распознавать изменения в здоровье кошек на ранних стадиях. Это поможет вовремя корректировать рацион и лечить питомцев без лекарственных препаратов.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.