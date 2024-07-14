Стало известно, как "умный" ошейник для кошек определит состояние их здоровья

Новосибирские учёные разработали "умный" ошейник для кошек

0:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Российские разработчики создали специальный ошейник для кошек с комплексом датчиков и микропроцессором.

Фото: commons.wikimedia.org by K B, CC BY 2.0

Ошейник проводит анализ голосовых сигналов кошек и при обнаружении признаков болезненного или стрессового состояния, физической боли отправляет уведомление с рекомендациями на смартфон владельца.

Специальные датчики и алгоритмы обработки данных позволяют распознавать изменения в здоровье кошек на ранних стадиях. Это поможет вовремя корректировать рацион и лечить питомцев без лекарственных препаратов.