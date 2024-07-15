Как подготовить собаку к переезду: успокоится даже самая капризная

Кинологи рассказали, как подготовить собаку к переезду

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Переезд, как известно, всегда ассоциируется со стрессом как у людей, так и у их домашних питомцев. Чтобы сделать этот период менее напряжённым для вашей собаки, следует предпринять определённые шаги заблаговременно.

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Перед самым переездом рекомендуется начать упаковку постепенно, избегая суеты. Это позволит вашему псу привыкнуть к виду коробок и изменениям в доме. Важно упаковывать личные вещи вашего питомца в последнюю очередь.

Обычный распорядок дня, включая прогулки и кормление, следует сохранить неизменным. В день отъезда желательно ограничить доступ собаки к перемещающимся людям и открытым дверям, чтобы избежать возможных проблем.

При путешествии на автомобиле мелких собак следует помещать в переноски, а для крупных пород подготовить специальное место в автомобиле, например, автокресло или специальный ремень. Следует также взять с собой необходимые предметы ухода и комфорта для питомца, такие как вода, корм, миски, пелёнки, салфетки и игрушки.

В дороге важно уделять внимание своему питомцу, поддерживая его словами и угощая лакомствами за хорошее поведение.

По прибытии в новый дом убедитесь в безопасности окружающей среды для вашего питомца. После этого предоставьте ему доступ к его личным вещам, покажите места для еды, воды и отдыха.