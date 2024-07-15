Почему собака проявляет агрессию к сородичам: эксперты назвали основные причины

Кинологи рассказали, почему собака проявляет агрессию к сородичам

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие владельцы собак беспокоятся, когда замечают у своих питомцев агрессию по отношению к другим собакам, это усложняет процесс прогулок и требует от хозяев постоянного внимания. В то же время отношения с людьми и кошками у этих собак могут оставаться дружелюбными.

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Такое поведение имеет свои причины, которые важно понять. Одна из возможных причин агрессии — низкая самооценка у животного. Эксперты отмечают, что так же, как и у людей, у собак могут возникать проблемы с самооценкой, и агрессивное поведение может быть способом самоутверждения.

Ещё одной причиной может быть принадлежность к породе с врожденной склонностью к агрессивному или доминантному поведению, особенно у так называемых "серьёзных" пород, таких как служебные или бойцовские собаки. Важно заниматься социализацией таких собак с самого детства, чтобы избежать проблем с агрессией.

Также значимым фактором является социализация: если собака редко имеет возможность общаться с другими собаками, это может привести к развитию агрессивного поведения. Длительное отсутствие социальных контактов может негативно сказаться на поведении животного.