Как понять, что кошка здорова: нос в помощь

Ветеринары ответили, как понять, что кошка здорова

2:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки радуют нас своим присутствием, лаской и игривостью. Однако, как и все живые существа, они могут болеть и страдать от различных заболеваний.

Фото: flickr.com by Luis Miguel Bugallo Sánchez, CC BY 2.0

Как понять, что ваша кошка здорова? Один из способов — это обратить внимание на её нос. Нос здоровой кошки может многое рассказать о её общем состоянии и самочувствии.

Цвет носа

Цвет носа у кошек может варьироваться в зависимости от породы, окраса, возраста и индивидуальных особенностей.

В норме нос у здоровой кошки должен быть розовым или светло-коричневым.

Если нос становится бледным, синим, красным или жёлтым, это может указывать на анемию, проблемы с кровообращением, воспаление или желтуху. В таких случаях необходимо обратиться к ветеринару.

Влажность носа

Влажность носа кошки также изменяется под воздействием различных факторов, таких как температура окружающей среды, уровень влажности, активность и настроение кошки.

Не стоит беспокоиться, если нос у кошки то сухой, то влажный — это нормально. Однако, если нос постоянно сухой и горячий, это может свидетельствовать о высокой температуре или обезвоживании.

Если же нос постоянно влажный и холодный, это может быть признаком инфекции. В таких случаях следует обратить внимание на другие симптомы и при необходимости обратиться к ветеринару.

Выделения из носа

Выделения из носа кошки могут различаться по цвету, консистенции и запаху. Небольшие прозрачные или слегка мутные выделения могут быть нормальными, если они не сопровождаются другими симптомами.

Однако, если выделения становятся обильными, гнойными, кровянистыми или имеют неприятный запах, это может быть признаком серьёзного заболевания, такого как ринит, синусит, полипы или опухоль. В таких случаях нужно немедленно обратиться к ветеринару.