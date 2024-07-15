Как правильно кормить кошку: главные принципы

Ветеринары рассказали, как правильно кормить кошку

2:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Один из ключевых аспектов ухода за домашним питомцем — это его питание. Как правильно кормить кошку, чтобы она была здорова, счастлива и не испытывала стресса? В этой статье вы узнаете о простом правиле, которое поможет вам в этом.

Фото: commons.wikimedia.org by Tofayel Tonmoy, CC BY-SA 4.0

Разместите миску с водой подальше от миски с едой

Многие владельцы кошек считают, что лучше ставить миску с едой рядом с миской с водой, чтобы питомец мог легко утолить жажду после еды. Однако это не так.

Если вы ставите миски рядом, не удивляйтесь, что кошка может отказываться пить воду или вытаскивает еду из миски. Это не попытка кошки вас разозлить или поиграть. Это инстинктивное поведение.

Почему кошки избегают пить воду рядом с едой

Кошки происходят от диких хищников, которые охотились на животных и ели их на месте. Они не пили воду из водоемов рядом с трупами своих жертв, так как такая вода могла быть загрязнена кровью, грязью или разложившейся плотью. Грязная вода могла привести к болезням или даже смерти. Поэтому они искали чистую воду подальше от места трапезы.

У домашних кошек сохранилась эта генетическая память. Они по-прежнему избегают воды, находящейся рядом с едой, считая её "отравленной" или "грязной". Они могут отказаться пить такую воду или переносят еду в другое место, чтобы избежать загрязнения воды.

Как правильно разместить миски для кошки

Чтобы избежать таких проблем, следует соблюдать простое правило: ставьте миску с водой подальше от миски с едой. Желательно, чтобы они находились в разных комнатах или хотя бы в разных углах. Так кошка будет чувствовать себя комфортно и безопасно, пить достаточно воды и не раскидывать еду.

Также важно учитывать предпочтения кошки по типу и размеру мисок, чистоте и температуре воды, а также месту и времени кормления. У кошек свои вкусы и привычки, поэтому наблюдайте за своим питомцем, чтобы понять, что ему нравится, а что нет.