Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кабачковые оладьи с рикоттой: вкусный и сытный завтрак за 20 минут
Врач Серёжина: арбузы и дыни нельзя употреблять при диабете и ожирении
Напряжение между Саудовской Аравией и Западом растёт
21-летняя внучка Никиты Михалкова Наталья вышла замуж
"Звук": почти половина школьников читают только краткое содержание книг
Эксперты предупредили об изменении климата в Москве
Певец Эмин Агаларов забрал пятилетнюю дочь Афину в Баку после тайной свадьбы
Врач-косметолог Секирина объяснила, как сделать ногти длиннее и крепче
"Головоломка 2" стала третьим самым кассовым мультфильмом в истории
Как правильно кормить кошку: главные принципы

Ветеринары рассказали, как правильно кормить кошку

2:11
Зоосфера » Кошки

Один из ключевых аспектов ухода за домашним питомцем — это его питание. Как правильно кормить кошку, чтобы она была здорова, счастлива и не испытывала стресса? В этой статье вы узнаете о простом правиле, которое поможет вам в этом.

Ветеринары рассказали, как правильно кормить кошку
Фото: commons.wikimedia.org by Tofayel Tonmoy, CC BY-SA 4.0

Разместите миску с водой подальше от миски с едой

Многие владельцы кошек считают, что лучше ставить миску с едой рядом с миской с водой, чтобы питомец мог легко утолить жажду после еды. Однако это не так.

Если вы ставите миски рядом, не удивляйтесь, что кошка может отказываться пить воду или вытаскивает еду из миски. Это не попытка кошки вас разозлить или поиграть. Это инстинктивное поведение.

Почему кошки избегают пить воду рядом с едой

Кошки происходят от диких хищников, которые охотились на животных и ели их на месте. Они не пили воду из водоемов рядом с трупами своих жертв, так как такая вода могла быть загрязнена кровью, грязью или разложившейся плотью. Грязная вода могла привести к болезням или даже смерти. Поэтому они искали чистую воду подальше от места трапезы.

У домашних кошек сохранилась эта генетическая память. Они по-прежнему избегают воды, находящейся рядом с едой, считая её "отравленной" или "грязной". Они могут отказаться пить такую воду или переносят еду в другое место, чтобы избежать загрязнения воды.

Как правильно разместить миски для кошки

Чтобы избежать таких проблем, следует соблюдать простое правило: ставьте миску с водой подальше от миски с едой. Желательно, чтобы они находились в разных комнатах или хотя бы в разных углах. Так кошка будет чувствовать себя комфортно и безопасно, пить достаточно воды и не раскидывать еду.

Также важно учитывать предпочтения кошки по типу и размеру мисок, чистоте и температуре воды, а также месту и времени кормления. У кошек свои вкусы и привычки, поэтому наблюдайте за своим питомцем, чтобы понять, что ему нравится, а что нет.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Как подкормить помидоры водкой: вы удивитесь, какой будет результат

Из статьи вы узнаете, как можно ускорить созревание помидоров и повысить урожайность.

Названа самая лучшая подкормка для томатов
Молочная сыворотка и йод cпacут oгуpцы oт бoлeзнeй и повысят урожай
Oгурцы растут как бешеные и не болеют: нужны обычный йод и молочная сыворотка
Как избавиться от тли: 4 надёжных и безопасных способа
Даст лапу и принесёт тапки: названы самые преданные породы кошек
В лучших ресторанах внедрены современные элементы системы безопасности Дмитрий Плотников Кризис управления в ВСУ нарастает: седьмой комбриг скоро будет снят с должности Любовь Степушова
"Я живу в раю": Виктория Боня впервые показала своё жилье в Монако
Увеличьте мощность двигателя в два раза: простая замена свечей зажигания творит чудеса
Какое количество отжиманий считается нормой: все зависит от возраста
Какое количество отжиманий считается нормой: все зависит от возраста
Последние материалы
Эксперты предупредили об изменении климата в Москве
Певец Эмин Агаларов забрал пятилетнюю дочь Афину в Баку после тайной свадьбы
Врач-косметолог Секирина объяснила, как сделать ногти длиннее и крепче
Израильский политолог Бочаров объяснил, кто спонсирует терроризм в мире
"Головоломка 2" стала третьим самым кассовым мультфильмом в истории
Кейт Миддлтон показала, как Шарлотта и Луи следили за фиаско Англии на Евро-2024
Родри из "Манчестер Сити" признан лучшим игроком Евро-2024
Россиянка рассказала о беспределе на дорогах Абхазии
Ветеринары рассказали, как правильно кормить кошку
Эксперт Козловский назвал четыре способа продлить ресурс генератора машины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников