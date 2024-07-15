Можно ли кормить кошку тыквой: ответ ветеринаров

Ветеринары ответили, можно ли кормить кошку тыквой

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Попробуем выяснить, можно ли угощать своего питомца тыквой.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexas_Fotos, PDM

Ответ положительный: тыква является источником витаминов C и E, минералов, поддерживающих здоровье зубов и костей, а также дополнительной влаги для кошки. Кроме того, она обладает антипаразитарными свойствами и способствует улучшению аппетита.

Важно не добавлять в тыкву соль и другие специи при кормлении кошки.

Однако будьте осторожны: не все кошки могут есть тыкву. Если ваш питомец страдает аллергией (выражается в кожных высыпаниях, зуде или нарушении работы ЖКТ), лучше выбрать другой продукт.

Также тыква противопоказана, если она вызывает у кошки пищевое расстройство.

Кроме того, нужно соблюдать осторожность с тыквой, если у кошки диабет, так как в ней содержится немалое количество природных сахаров.

Если же здоровье питомца в норме, вы можете предложить ему очищенные тыквенные семечки в небольшом количестве и не часто.