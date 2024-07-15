Можно ли кормить кошку тыквой: ответ ветеринаров

Попробуем выяснить, можно ли угощать своего питомца тыквой.
Ответ положительный: тыква является источником витаминов C и E, минералов, поддерживающих здоровье зубов и костей, а также дополнительной влаги для кошки. Кроме того, она обладает антипаразитарными свойствами и способствует улучшению аппетита.
Важно не добавлять в тыкву соль и другие специи при кормлении кошки.
Однако будьте осторожны: не все кошки могут есть тыкву. Если ваш питомец страдает аллергией (выражается в кожных высыпаниях, зуде или нарушении работы ЖКТ), лучше выбрать другой продукт.
Также тыква противопоказана, если она вызывает у кошки пищевое расстройство.
Кроме того, нужно соблюдать осторожность с тыквой, если у кошки диабет, так как в ней содержится немалое количество природных сахаров.
Если же здоровье питомца в норме, вы можете предложить ему очищенные тыквенные семечки в небольшом количестве и не часто.
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