Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ксении Бородиной польстило сравнение с актрисой из турецких сериалов Ханде Эрчел
Daily Mail: стресс назван дополнительным фактором риска развития онкологии
Бывшего мужа Нюши не пустили на самолёт до Мадрида
Драма "Покажи мне Луну" не оправдала ожиданий, заработав всего 10 млн долларов
Как утренняя зарядка помогает организму: три ключевых упражнения
Победа в Кубке Америки-2024 принесла Лионелю Месси 45-й титул в карьере
Назван топ самых дорогих курортов России
Франция ожидает рост госдолга до €3,6 трлн к 2027 году
Политолог Дудчак: покушение на Трампа шикарно скажется на выборах в США
Можно ли кормить кошку тыквой: ответ ветеринаров

Ветеринары ответили, можно ли кормить кошку тыквой

1:03
Зоосфера » Кошки

Попробуем выяснить, можно ли угощать своего питомца тыквой.

Ветеринары ответили, можно ли кормить кошку тыквой
Фото: commons.wikimedia.org by Alexas_Fotos, PDM

Ответ положительный: тыква является источником витаминов C и E, минералов, поддерживающих здоровье зубов и костей, а также дополнительной влаги для кошки. Кроме того, она обладает антипаразитарными свойствами и способствует улучшению аппетита.

Важно не добавлять в тыкву соль и другие специи при кормлении кошки.

Однако будьте осторожны: не все кошки могут есть тыкву. Если ваш питомец страдает аллергией (выражается в кожных высыпаниях, зуде или нарушении работы ЖКТ), лучше выбрать другой продукт.

Также тыква противопоказана, если она вызывает у кошки пищевое расстройство.

Кроме того, нужно соблюдать осторожность с тыквой, если у кошки диабет, так как в ней содержится немалое количество природных сахаров.

Если же здоровье питомца в норме, вы можете предложить ему очищенные тыквенные семечки в небольшом количестве и не часто.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Как подкормить помидоры водкой: вы удивитесь, какой будет результат

Из статьи вы узнаете, как можно ускорить созревание помидоров и повысить урожайность.

Названа самая лучшая подкормка для томатов
Молочная сыворотка и йод cпacут oгуpцы oт бoлeзнeй и повысят урожай
Oгурцы растут как бешеные и не болеют: нужны обычный йод и молочная сыворотка
Как избавиться от тли: 4 надёжных и безопасных способа
Даст лапу и принесёт тапки: названы самые преданные породы кошек
В лучших ресторанах внедрены современные элементы системы безопасности Дмитрий Плотников Кризис управления в ВСУ нарастает: седьмой комбриг скоро будет снят с должности Любовь Степушова
"Я живу в раю": Виктория Боня впервые показала своё жилье в Монако
Увеличьте мощность двигателя в два раза: простая замена свечей зажигания творит чудеса
Можно ли на одной грядке сажать тыкву и кабачки: об этом должны знать все огородники
Можно ли на одной грядке сажать тыкву и кабачки: об этом должны знать все огородники
Последние материалы
Бывшего мужа Нюши не пустили на самолёт до Мадрида
Драма "Покажи мне Луну" не оправдала ожиданий, заработав всего 10 млн долларов
Как утренняя зарядка помогает организму: три ключевых упражнения
Победа в Кубке Америки-2024 принесла Лионелю Месси 45-й титул в карьере
Назван топ самых дорогих курортов России
Индия рассчитывает значительно увеличить экспорт в Россию
Франция ожидает рост госдолга до €3,6 трлн к 2027 году
Ветеринары ответили, можно ли кормить кошку тыквой
Политолог Дудчак: покушение на Трампа шикарно скажется на выборах в США
Полезный гид по выбору фруктовых деревьев для вашего сада
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников