Почему собака может рычать на прохожих: неожиданные причины

Любой владелец будет недоволен, если его питомец проявляет необоснованную агрессию к посторонним людям.
Это может осложнить совместные прогулки и привести к неприятным ситуациям.
Поэтому важно понять, почему ваша собака враждебно относится к людям.
У питомца может быть "тёмное прошлое"
Часто такая реакция наблюдается у взрослых животных, которых подобрали с улицы или взяли у волонтёров. Бояться этого не стоит.
Любовь и постепенная социализация помогут справиться с этой проблемой, утверждают эксперты.
Человек плохо пахнет
Иногда животные очень избирательны: они хорошо относятся ко всем людям, но некоторых могут облаять. Это происходит из-за неприятного запаха, исходящего от человека.
Собакам не нравятся резкие запахи духов, краски, бытовой химии, табака, алкоголя и других веществ. Поэтому собака может просто выражать свое "недовольство", но до настоящей агрессии это не дойдет.
Защита владельца
Некоторые собаки (особенно бойцовских и служебных пород) при тесной эмоциональной связи с владельцем готовы защитить его от любой угрозы.
Любой посторонний человек может казаться им источником опасности. Поэтому с такими животными нужно заниматься у кинолога, чтобы скорректировать эту особенность. Обычно эти умные собаки справляются с проблемой уже через несколько занятий.
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