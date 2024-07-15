Почему собака может рычать на прохожих: неожиданные причины

Кинологи рассказали, почему собака может рычать на прохожих

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Любой владелец будет недоволен, если его питомец проявляет необоснованную агрессию к посторонним людям.

Фото: commons.wikimedia.org by DodosD, CC BY-SA 3.0

Это может осложнить совместные прогулки и привести к неприятным ситуациям.

Поэтому важно понять, почему ваша собака враждебно относится к людям.

Почему собака может рычать на посторонних?

У питомца может быть "тёмное прошлое"

Часто такая реакция наблюдается у взрослых животных, которых подобрали с улицы или взяли у волонтёров. Бояться этого не стоит.

Любовь и постепенная социализация помогут справиться с этой проблемой, утверждают эксперты.

Человек плохо пахнет

Иногда животные очень избирательны: они хорошо относятся ко всем людям, но некоторых могут облаять. Это происходит из-за неприятного запаха, исходящего от человека.

Собакам не нравятся резкие запахи духов, краски, бытовой химии, табака, алкоголя и других веществ. Поэтому собака может просто выражать свое "недовольство", но до настоящей агрессии это не дойдет.

Защита владельца

Некоторые собаки (особенно бойцовских и служебных пород) при тесной эмоциональной связи с владельцем готовы защитить его от любой угрозы.

Любой посторонний человек может казаться им источником опасности. Поэтому с такими животными нужно заниматься у кинолога, чтобы скорректировать эту особенность. Обычно эти умные собаки справляются с проблемой уже через несколько занятий.