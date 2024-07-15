Плюсы и минусы закрытого лотка у кошки: вы будете удивлены

Эксперты рассказали, стоит ли покупать закрытый лоток

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Конечно, бывают ситуации, когда закрытый лоток для кошки оказывается очень полезным. Например, если в небольшой квартире можно организовать кошачий туалет только в проходном коридоре, а не в уединенном и скрытом от посторонних глаз месте.

Фото: flickr.com by Takashi(aes256), CC BY-SA 2.0

Также такой лоток будет полезен, если у вас появился еще один маленький питомец. Активный щенок или котенок может захотеть играть даже тогда, когда его старший "товарищ" занят своими делами в лотке.

Нет смысла перечислять все случаи, в которых закрытый лоток оказывается спасением для хозяина и его питомца. Вместо этого давайте обсудим ситуации, когда такой лоток может создать проблемы.

Лоток слишком мал для кошки

Если вы покупаете лоток для котенка, он, скорее всего, будет достаточно просторным и комфортным. Однако помните, что животные растут и со временем могут достичь значительных размеров. Взрослой кошке может быть неудобно в маленьком закрытом лотке.

Если кошка не может вытянуть хвост, встать в полный рост или повернуться, она, скорее всего, найдет другое место для своих нужд.

Ваш питомец очень активен

Это значит, что кот перед походом в туалет ведет себя энергично и ему нужно немедленно попасть на лоток. Дверца на пути может помешать его стремлению и потребности быстро добраться до туалета.

Это особенно важно для животных с проблемами мочевыделительной системы, которым нужно часто и быстро посещать туалет.

Закрытый лоток не подходит для кошек с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

В таких случаях лучше приобрести лоток с максимально низкими бортиками, чтобы животное могло легко через них перешагнуть.