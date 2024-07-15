Плюсы и минусы закрытого лотка у кошки: вы будете удивлены

Конечно, бывают ситуации, когда закрытый лоток для кошки оказывается очень полезным. Например, если в небольшой квартире можно организовать кошачий туалет только в проходном коридоре, а не в уединенном и скрытом от посторонних глаз месте.
Также такой лоток будет полезен, если у вас появился еще один маленький питомец. Активный щенок или котенок может захотеть играть даже тогда, когда его старший "товарищ" занят своими делами в лотке.
Нет смысла перечислять все случаи, в которых закрытый лоток оказывается спасением для хозяина и его питомца. Вместо этого давайте обсудим ситуации, когда такой лоток может создать проблемы.
Лоток слишком мал для кошки
Если вы покупаете лоток для котенка, он, скорее всего, будет достаточно просторным и комфортным. Однако помните, что животные растут и со временем могут достичь значительных размеров. Взрослой кошке может быть неудобно в маленьком закрытом лотке.
Если кошка не может вытянуть хвост, встать в полный рост или повернуться, она, скорее всего, найдет другое место для своих нужд.
Ваш питомец очень активен
Это значит, что кот перед походом в туалет ведет себя энергично и ему нужно немедленно попасть на лоток. Дверца на пути может помешать его стремлению и потребности быстро добраться до туалета.
Это особенно важно для животных с проблемами мочевыделительной системы, которым нужно часто и быстро посещать туалет.
Закрытый лоток не подходит для кошек с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
В таких случаях лучше приобрести лоток с максимально низкими бортиками, чтобы животное могло легко через них перешагнуть.
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