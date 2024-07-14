Из чего складывается стоимость породистого щенка и откуда в объявлениях такой разброс в цене

РКФ: цель ответственных заводчиков — благополучие щенка и популяризация породы

У известного заводчика щенок может стоить гораздо дороже, чем на интернет-сервисах для размещения объявлений. Эксперты Российской кинологической федерации (РКФ) рассказали, из чего складывается стоимость питомца.

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Если речь идёт об ответственных заводчиках, то они заботятся о своих животных и создают для них комфортные условия. Такие заводчики не будут продавать щенков за небольшие деньги, чтобы поскорее их пристроить.

Они могут даже ездить в другие города или за границу, чтобы найти подходящих суку и кобеля для вязки. После успешной вязки заводчик заботится о беременной собаке, обеспечивает ей специальное питание и комфортные условия жизни.

Ответственные заводчики любят всех своих подопечных и всегда стараются дать им лучшее. Кроме того, они возят собак на всевозможные выставки, чтобы показать их судьям. После получения высокой оценки за экстерьер животное допускают к разведению. Всё это требует денежных вложений: участие в выставке, работа грумера и хендлера, дорога до выставки и проживание в гостинице.

За потомством тщательно следят и ухаживают: обеспечивают качественное питание, регулярно проводят вакцинацию и осмотры у ветеринарных врачей, оформляют документы. Некоторые заводчики делают генетические тесты, чтобы убедиться в здоровье щенков.

"Они никогда не настаивают на покупке, не предлагают скидок или выгодных предложений. Ответственный заводчик всегда старается убедиться, что отдает своего подопечного в надежные руки. Их цель не нажиться с продажи, а развивать, популяризировать определенную породу собак и заботиться о благополучии каждого своего щенка", — пояснили в РКФ.