Названы 10 признаков плохого ветеринара. Бегите о таких, если вам дорог питомец

Ветврач Федосеева предупредила, что не каждый ветеринар любит животных

2:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ветеринарный врач Наталья Федосеева составила список из 10 признаков, которые могут указывать на то, что перед вами неквалифицированный специалист.

Фото: defenseimagery.mil by Майор Гай Хейз, PDM

Если ветеринар:

1. начинает осмотр без сбора информации о жизни и здоровье животного, а сам осмотр проводит быстро и торопливо, это может быть поводом для беспокойства.

2. ставит диагноз, не назначая при этом исследований и анализов, это также может быть тревожным сигналом.

3. назначает множество анализов и тестов, но не объясняет, зачем они нужны. Это тоже может вызвать сомнения.

4. невнимателен и груб, это может говорить о его неквалифицированности.

5. уничижительно критикует все, что связано с уходом за животным, включая питание, содержание и предыдущее лечение, это может быть признаком его непрофессионализма.

6. запугивает владельца возможной гибелью питомца, это также может вызвать опасения.

7. играет на чувствах владельца, манипулирует им и навязывает дорогостоящие услуги, которые не нужны животному, это может быть поводом для поиска другого специалиста.

8. использует много сложных терминов, которые непонятны владельцу, это может создать трудности в общении и понимании.

9. держится высокомерно и пытается набить себе цену, это может быть попыткой избежать лишних вопросов.

10. игнорирует вопросы владельца или реагирует на них резко, это может свидетельствовать о его неспособности или нежелании общаться с клиентом.

В случае, если хозяин животного сталкивается с подобным отношением ветеринара, Федосеева советует обратиться за мнением к другим специалистам. Она подчеркивает, что здоровье и благополучие питомца — это ответственность владельца, поэтому важно выбирать квалифицированного ветеринарного врача.

Многие считают, что если человек стал ветеринарным врачом, то он любит животных и добрый. Но это не так. Для кого-то это бизнес, а для кого-то — нелюбимая работа, где приходится общаться с "мерзкими" животными.