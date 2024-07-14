Щенячья хандра: открыт новый вид психического расстройства у владельцев собак

Финские учёные сравнили появление в доме щенка с послеродовой депрессией

0:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Появление в доме щенка учёные сравнили с послеродовой депрессией. Этот период они назвали "щенячьей хандрой", которая может перерасти в депрессию, если вовремя не обратить на неё внимание.

Фото: flickr.com by Noël Zia Lee, CC BY 2.0

Учёные из Хельсинского университета в Финляндии провели исследование и выяснили, что большинство владельцев щенков испытывают трудности в первые дни после появления питомца.

Каждый второй из них недосыпал из-за ухода за щенком. Треть опрошенных сетовали, что собака отнимает слишком много времени, а каждый четвёртый пожалел, что приобрёл щенка. Кроме того, респонденты говорили о раздражении по отношению к питомцу и даже думали о том, чтобы отдать его.

К счастью, со временем эти переживания ослабевают, а в памяти остаются только приятные моменты, связанные с периодом, когда собака была щенком.