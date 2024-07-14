В Московском парке три дня гулял варан: владелец не уследил за своим питомцем

В Москве три дня искали домашнего варана, сбежавшего от своего хозяина во время прогулки по парку "Яуза".
Владелец экзотического питомца на какую-то секунду отвлёкся, и шустрая ящерица ускользнула в кусты. Сотрудники охраны парка сразу же начали поиски и осмотрели каждый уголок парка, но не смогли найти беглеца.
Только на третий день поисков варана заметили на стволе берёзы. Питомец настолько устал от свободы, что без сопротивления дал снять себя с дерева. Варана в целости и сохранности передали незадачливому владельцу.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.