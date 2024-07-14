В Московском парке три дня гулял варан: владелец не уследил за своим питомцем

В Москве спустя три дня нашли домашнего варана, сбежавшего от хозяина

0:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Москве три дня искали домашнего варана, сбежавшего от своего хозяина во время прогулки по парку "Яуза".

Фото: commons.wikimedia.org by Мидори, CC BY-SA 3.0

Владелец экзотического питомца на какую-то секунду отвлёкся, и шустрая ящерица ускользнула в кусты. Сотрудники охраны парка сразу же начали поиски и осмотрели каждый уголок парка, но не смогли найти беглеца.

Только на третий день поисков варана заметили на стволе берёзы. Питомец настолько устал от свободы, что без сопротивления дал снять себя с дерева. Варана в целости и сохранности передали незадачливому владельцу.