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В Московском парке три дня гулял варан: владелец не уследил за своим питомцем

В Москве спустя три дня нашли домашнего варана, сбежавшего от хозяина

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Зоосфера

В Москве три дня искали домашнего варана, сбежавшего от своего хозяина во время прогулки по парку "Яуза".

В Москве спустя три дня нашли домашнего варана, сбежавшего от хозяина
Фото: commons.wikimedia.org by Мидори, CC BY-SA 3.0

Владелец экзотического питомца на какую-то секунду отвлёкся, и шустрая ящерица ускользнула в кусты. Сотрудники охраны парка сразу же начали поиски и осмотрели каждый уголок парка, но не смогли найти беглеца.

Только на третий день поисков варана заметили на стволе берёзы. Питомец настолько устал от свободы, что без сопротивления дал снять себя с дерева. Варана в целости и сохранности передали незадачливому владельцу.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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