Медведица напала и растерзала свою дрессировщицу под Санкт-Петербургом

В поселке Парголово под Санкт-Петербургом одна из двух медведиц, принадлежавших жительнице города, которая работала дрессировщицей, напала на нее и убила.
Сообщается, что напавшее животное было уничтожено полицией, второй медведице временно усыпили для безопасности. Погибшая женщина, которая была профессиональным дрессировщиком, скончалась на месте происшествия. Следственный комитет организовал проверку по статье о причинении смерти по неосторожности.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.