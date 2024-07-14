Медведица напала и растерзала свою дрессировщицу под Санкт-Петербургом

Медведица напала на дрессировщицу в Парголово

0:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В поселке Парголово под Санкт-Петербургом одна из двух медведиц, принадлежавших жительнице города, которая работала дрессировщицей, напала на нее и убила.

Фото: commons.wikimedia.org by Malene Thyssen, CC BY-SA 3.0

Сообщается, что напавшее животное было уничтожено полицией, второй медведице временно усыпили для безопасности. Погибшая женщина, которая была профессиональным дрессировщиком, скончалась на месте происшествия. Следственный комитет организовал проверку по статье о причинении смерти по неосторожности.