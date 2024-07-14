Новый метод борьбы с браконьерством: радиоактивные чипы в рогах носорогов

Исследователи из Южно-Африканской Республики внедрили радиоактивные чипы в рога носорогов для выявления контрабанды на пограничных постах.
ЮАР является домом для большинства носорогов, оставшихся на планете, но браконьерство в этой стране остается серьезной угрозой. В 2023 году браконьеры убили 499 носорогов — на 11% больше, чем в предыдущем году, несмотря на предпринятые меры защиты.
Для защиты этих животных южноафриканские специалисты разработали проект под названием Rhisotope. В первой фазе проекта в рога 20 млекопитающих будут внедрены два чипа, которые делают их рога бесполезными и опасными для использования. Доза радиоактивного вещества минимальна и не представляет опасности для носорогов или окружающей среды, но достаточна для активации детекторов при попытках незаконного вывоза рога.
Использование носорожьих рогов в народной медицине приносит именитые деньги на черных рынках, что приводит к исчезновению носорогов как вида. Ученые надеются, что инновационный метод поможет решить эту проблему.
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