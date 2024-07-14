3 способа понравиться кошке: советы людям, которые не могут расположить к себе питомца

Найти общий язык с кошкой удаётся далеко не всем владельцам. Иногда пушистые питомцы отказываются идти на контакт даже с хозяевами, не говоря уже о взаимодействии с посторонними людьми.
Как же добиться, чтобы кошка стала ласковой и позволяла себя гладить?
Воспринимайте кошку как хищника
Несмотря на милый внешний вид, кошку стоит воспринимать как дикое животное и вести себя соответствующе. Это значит избегать прямого взгляда в глаза, не повышать голос и не бегать рядом с питомцем.
Игнорируйте кошку
Опытные владельцы заметили, что чем меньше внимания уделять кошке, тем больше она хочет контакта. Не навязывайтесь, когда кошка не настроена на взаимодействие. Игнорируйте её, но не забывайте заботиться о ней в нужные моменты.
Приобретите специальные игрушки
Не забывайте об охотничьих инстинктах кошки. Она будет благосклонно относиться к человеку, который играет с ней с помощью специальных игрушек и дразнилок.
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