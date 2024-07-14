3 способа понравиться кошке: советы людям, которые не могут расположить к себе питомца

Эксперты рассказали, как понравиться кошке

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Найти общий язык с кошкой удаётся далеко не всем владельцам. Иногда пушистые питомцы отказываются идти на контакт даже с хозяевами, не говоря уже о взаимодействии с посторонними людьми.

Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris, CC BY-SA 3.0

Как же добиться, чтобы кошка стала ласковой и позволяла себя гладить?

Воспринимайте кошку как хищника

Несмотря на милый внешний вид, кошку стоит воспринимать как дикое животное и вести себя соответствующе. Это значит избегать прямого взгляда в глаза, не повышать голос и не бегать рядом с питомцем.

Игнорируйте кошку

Опытные владельцы заметили, что чем меньше внимания уделять кошке, тем больше она хочет контакта. Не навязывайтесь, когда кошка не настроена на взаимодействие. Игнорируйте её, но не забывайте заботиться о ней в нужные моменты.

Приобретите специальные игрушки

Не забывайте об охотничьих инстинктах кошки. Она будет благосклонно относиться к человеку, который играет с ней с помощью специальных игрушек и дразнилок.