О чём может рассказать кошачий хвост: главные факты
Стало известно, о чём может рассказать кошачий хвост
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Учёные давно пытаются преодолеть барьер непонимания между человеком и животным. Однако до сих пор никому не удалось полностью расшифровать язык зверей, в отличие от языка жестов.
Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, CC BY-SA 3.0
Считается, что положение хвоста у кошек напрямую связано с их настроением, и можно многое узнать, наблюдая за поведением питомца.
Эксперты объяснили, что может рассказать кошка с помощью своего хвоста:
- Хвост опущен вниз или параллелен полу. Это означает спокойствие и послушание.
- Хвост поднят вверх — признак возбуждения и радости.
- Если кошка шевелит кончиком хвоста, это указывает на её интерес.
- Резкие взмахи хвостом с ударами по поверхности говорят о возбуждении или готовности к защите.
- Медленное поднятие и опускание хвоста указывает на сосредоточенность и внимательное наблюдение за объектом.
- Шерсть на хвосте встала дыбом, а спина выгнута — это признаки страха и подготовки к обороне.
Чтобы лучше понимать своего питомца, нужно внимательно следить за его поведением, изучать его привычки и характер. Тогда будет проще понять, что хочет сказать кот или кошка.
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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru