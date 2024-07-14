О чём может рассказать кошачий хвост: главные факты

Стало известно, о чём может рассказать кошачий хвост

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Учёные давно пытаются преодолеть барьер непонимания между человеком и животным. Однако до сих пор никому не удалось полностью расшифровать язык зверей, в отличие от языка жестов.

Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, CC BY-SA 3.0

Считается, что положение хвоста у кошек напрямую связано с их настроением, и можно многое узнать, наблюдая за поведением питомца.

Эксперты объяснили, что может рассказать кошка с помощью своего хвоста:

Хвост опущен вниз или параллелен полу. Это означает спокойствие и послушание.

Хвост поднят вверх — признак возбуждения и радости.

Если кошка шевелит кончиком хвоста, это указывает на её интерес.

Резкие взмахи хвостом с ударами по поверхности говорят о возбуждении или готовности к защите.

Медленное поднятие и опускание хвоста указывает на сосредоточенность и внимательное наблюдение за объектом.

Шерсть на хвосте встала дыбом, а спина выгнута — это признаки страха и подготовки к обороне.

Чтобы лучше понимать своего питомца, нужно внимательно следить за его поведением, изучать его привычки и характер. Тогда будет проще понять, что хочет сказать кот или кошка.