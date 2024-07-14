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О чём может рассказать кошачий хвост: главные факты

Стало известно, о чём может рассказать кошачий хвост

1:14
Зоосфера » Кошки

Учёные давно пытаются преодолеть барьер непонимания между человеком и животным. Однако до сих пор никому не удалось полностью расшифровать язык зверей, в отличие от языка жестов.

Стало известно, о чём может рассказать кошачий хвост
Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, CC BY-SA 3.0

Считается, что положение хвоста у кошек напрямую связано с их настроением, и можно многое узнать, наблюдая за поведением питомца.

Эксперты объяснили, что может рассказать кошка с помощью своего хвоста:

  • Хвост опущен вниз или параллелен полу. Это означает спокойствие и послушание.
  • Хвост поднят вверх — признак возбуждения и радости.
  • Если кошка шевелит кончиком хвоста, это указывает на её интерес.
  • Резкие взмахи хвостом с ударами по поверхности говорят о возбуждении или готовности к защите.
  • Медленное поднятие и опускание хвоста указывает на сосредоточенность и внимательное наблюдение за объектом.
  • Шерсть на хвосте встала дыбом, а спина выгнута — это признаки страха и подготовки к обороне.

Чтобы лучше понимать своего питомца, нужно внимательно следить за его поведением, изучать его привычки и характер. Тогда будет проще понять, что хочет сказать кот или кошка.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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