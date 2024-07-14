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Чем лучше расчёсывать кошку: зависит от её шерсти

Эксперты рассказали, чем лучше расчёсывать кошку

1:26
Зоосфера » Кошки

Неважно, какая шерсть у вашего питомца — короткая или длинная, — кошка всё равно нуждается в расчесывании.

Эксперты рассказали, чем лучше расчёсывать кошку
Фото: flickr.com by Luis Miguel Bugallo Sánchez, CC BY 2.0

Исключением могут быть только полностью бесшёрстные коты, но уход за их кожей настолько трудоемкий, что регулярное вычёсывание пушистого питомца покажется вам лёгким занятием.

Поэтому, без промедления, предлагаем вам узнать всё о правильном уходе за кошачьей шерстью.

Кошки с короткой и средней длиной шерсти

Обычно шерсть таких питомцев не спутывается, но чтобы избежать попадания волосков в желудок при вылизывании, рекомендуется пользоваться хотя бы специальной рукавицей для вычесывания или щёткой с натуральной щетиной.

Также полезным инструментом станет дешеддер, предназначенный для удаления лишней подшерстка.

Кошки с кудрявой шерстью

Главная проблема здесь — спутывание шерсти и образование колтунов. Чтобы уложить волнистую шерсть в одном направлении и уменьшить вероятность спутывания, используйте расчёску с частыми зубчиками. Также можно применять щётку с натуральной щетиной для устранения лишних волосков. Пуходёрка для таких кошек не подходит.

Длинношерстные кошки

Владельцы этих питомцев часто сталкиваются с колтунами. Чтобы предотвратить их образование, регулярно используйте пуходёрку, гребень с редкими зубчиками или фурминатор.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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