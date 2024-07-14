Чем лучше расчёсывать кошку: зависит от её шерсти

Неважно, какая шерсть у вашего питомца — короткая или длинная, — кошка всё равно нуждается в расчесывании.
Исключением могут быть только полностью бесшёрстные коты, но уход за их кожей настолько трудоемкий, что регулярное вычёсывание пушистого питомца покажется вам лёгким занятием.
Поэтому, без промедления, предлагаем вам узнать всё о правильном уходе за кошачьей шерстью.
Кошки с короткой и средней длиной шерсти
Обычно шерсть таких питомцев не спутывается, но чтобы избежать попадания волосков в желудок при вылизывании, рекомендуется пользоваться хотя бы специальной рукавицей для вычесывания или щёткой с натуральной щетиной.
Также полезным инструментом станет дешеддер, предназначенный для удаления лишней подшерстка.
Кошки с кудрявой шерстью
Главная проблема здесь — спутывание шерсти и образование колтунов. Чтобы уложить волнистую шерсть в одном направлении и уменьшить вероятность спутывания, используйте расчёску с частыми зубчиками. Также можно применять щётку с натуральной щетиной для устранения лишних волосков. Пуходёрка для таких кошек не подходит.
Длинношерстные кошки
Владельцы этих питомцев часто сталкиваются с колтунами. Чтобы предотвратить их образование, регулярно используйте пуходёрку, гребень с редкими зубчиками или фурминатор.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.