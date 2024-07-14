Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Атмосфера найденной экзопланеты заинтересовала ученых из-за отутствия сереводорода
Врач Ермакова: аллергикам нужно носить на улице затемнённые очки
Станислав Черчесов объяснил, почему выбрал работу в Казахстане
Что заказывают пассажиры поездов: топ-5 напитков
Что делать, если домашний квас не бродит
Бывший муж Ксении Шойгу закрутил роман с чемпионкой мира по бальным танцам
Почему золото снова дешевеет?
Названы 7 вопросов, которые помогут сэкономить при покупке автомобиля с пробегом
Почему нельзя пропускать обрезку томатов?
Как помочь ребёнку выбрать питомца

Стало известно, как помочь ребёнку выбрать питомца

Зоосфера

Домашние питомцы могут положительно влиять на развитие детей.

Стало известно, как помочь ребёнку выбрать питомца
Фото: upload.wikimedia.org by Valeria, CC BY 4.0

Участие ребёнка в уходе за собакой или кошкой способствует развитию чувства ответственности и даже укреплению иммунитета.

В конечном итоге, животные приносят радость как детям, так и взрослым.

Давайте разберёмся, как помочь ребёнку выбрать домашнее животное.

Прежде всего, важно дать ребёнку понять, что необязательно выбирать только кошку или собаку — существуют и другие варианты. Можно учитывать темперамент ребёнка: например, для активного ребёнка-холерика лучше подойдёт собака, а спокойному флегматику может понравиться черепашка.

Щенок будет хорошим выбором, когда ребёнок начинает активно развиваться физически и интеллектуально.

Участие в дрессировке поможет ребёнку развить дисциплину.

Меланхоликам лучше подходят кошки или рыбки. Также можно рассмотреть рептилий и грызунов в качестве домашних питомцев.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
Можно ли обрезать яблоню в июле: секреты летней обрезки

Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.

Эксперты ответили, можно ли обрезать яблоню в июле
4 важных момента для моркови, которые нельзя упускать в июле
Июльские хитрости для получения сочной и сахаристой моркови
Топ-3 породы собак, которые никогда не предадут вас
Oгурцы растут как бешеные и не болеют: нужны обычный йод и молочная сыворотка
На данный момент украинская ПВО превратилась в решето Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Секреты опытных дачников: как уничтожить сорняки быстро и навсегда
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Сводка с фронта: ВС РФ разрушили самую сильную систему ПВО НАТО, Трампу отстрелили ухо в предвыборной гонке
Сводка с фронта: ВС РФ разрушили самую сильную систему ПВО НАТО, Трампу отстрелили ухо в предвыборной гонке
Последние материалы
Бывший муж Ксении Шойгу закрутил роман с чемпионкой мира по бальным танцам
Почему золото снова дешевеет?
Названы 7 вопросов, которые помогут сэкономить при покупке автомобиля с пробегом
Стало известно, как помочь ребёнку выбрать питомца
Почему нельзя пропускать обрезку томатов?
"Дэдпул и Росомаха" станет первым кинокомиксом Marvel с рейтингом 18+
Павел Саско из CD Projekt Red обсудил использование ИИ
Мытье волос: что происходит с волосами без регулярного ухода
Елена Воробей отправилась в путешествие на яхте со странным названием
Модель Анастасия Решетова на фоне хейта заявила, что "не спорит с дураками"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников