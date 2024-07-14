Как отучить кошку прыгать на стол: действенные способы

Присутствие домашнего животного в квартире приносит истинное счастье её жильцам. Однако иногда поведение питомцев может не устраивать людей.
Например, многие кошки имеют привычку запрыгивать на обеденный стол именно тогда, когда семья садится за еду. Кроме того, пушистые друзья часто проявляют интерес к комнатным растениям, что может привести не только к падению горшка, но и к более серьёзным последствиям. Если животное начнёт грызть листья, существует риск отравления. Как же заставить кота избегать обеденного стола и уголка с растениями? Есть простое решение!
Трюк с фольгой
Достаточно положить металлическую бумагу на поверхность, куда не должна запрыгивать кошка. Вероятнее всего, пушистый друг будет избегать стол и подоконник, если они покрыты фольгой. Этим же материалом можно обернуть горшки с растениями.
Ещё один лайфхак
Кошек раздражает не только звук фольги. Им также не нравятся клейкие ленты. Достаточно положить на "запрещённую" для животного поверхность скотч липкой стороной вверх. Материал будет постоянно прилипать к лапкам питомца, и в итоге кот начнёт обходить "защищённый" участок стороной.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.