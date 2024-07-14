Как отучить кошку прыгать на стол: действенные способы

Эксперты рассказали, как отучить кошку прыгать на стол

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Присутствие домашнего животного в квартире приносит истинное счастье её жильцам. Однако иногда поведение питомцев может не устраивать людей.

Фото: commons.wikimedia.org by ЛизаСимпсон, CC BY-SA 3.0

Например, многие кошки имеют привычку запрыгивать на обеденный стол именно тогда, когда семья садится за еду. Кроме того, пушистые друзья часто проявляют интерес к комнатным растениям, что может привести не только к падению горшка, но и к более серьёзным последствиям. Если животное начнёт грызть листья, существует риск отравления. Как же заставить кота избегать обеденного стола и уголка с растениями? Есть простое решение!

Трюк с фольгой

Достаточно положить металлическую бумагу на поверхность, куда не должна запрыгивать кошка. Вероятнее всего, пушистый друг будет избегать стол и подоконник, если они покрыты фольгой. Этим же материалом можно обернуть горшки с растениями.

Ещё один лайфхак

Кошек раздражает не только звук фольги. Им также не нравятся клейкие ленты. Достаточно положить на "запрещённую" для животного поверхность скотч липкой стороной вверх. Материал будет постоянно прилипать к лапкам питомца, и в итоге кот начнёт обходить "защищённый" участок стороной.