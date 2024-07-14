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От каких заболеваний помогают собаки: врачи в шоке

Ветеринары ответили, от каких заболеваний защищают собаки

1:32
Зоосфера » Собаки

Собаки давно заслужили репутацию самых надёжных компаньонов для человека, помогая нам избежать чувства одиночества. Уход за собакой приносит эмоциональное удовлетворение, которое невозможно оценить деньгами.

Ветеринары ответили, от каких заболеваний защищают собаки
Фото: unsplash.com by Andrew Branch denae_andrew, PDM

Владельцам собак будет интересно узнать, что их любимец способен помочь предотвратить несколько серьёзных заболеваний.

Вот какие болезни люди могут не бояться, если они решили завести собаку:

Сердечно-сосудистые заболевания

Владельцы собак часто находятся на свежем воздухе и активно гуляют, что положительно влияет на состояние сердца и сосудов. Также ответственность за выгул собаки может удержать от злоупотребления алкоголем, что также благоприятно сказывается на здоровье. Эксперты отмечают, что владение собакой способствует сохранению здоровья сердца на протяжении многих лет.

Диабет

Регулярные прогулки с собакой способствуют достаточному уровню физической активности, что предотвращает развитие этого заболевания. Это особенно важно при правильном балансе питания.

Заболевания нервной системы

Взаимодействие с собакой благотворно влияет на эмоциональное состояние человека, что помогает защититься от проблем, связанных с нервной системой.

Таким образом, собаки не только радуют нас своей привязанностью, но и вносят значительный вклад в наше здоровье, делая нашу жизнь более активной и эмоционально насыщенной.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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