"Пляж твой — враг мой": кинолог объяснил, можно ли брать собак на пляж

Как обеспечить комфорт своему псу на пляже

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В летнее время многие хозяева предпочитают брать своих псов с собой на пляж, однако такой день на солнце может нанести вред питомцам. Кинолог В. Голубев объяснил, как обеспечить животным комфорт и каких питомцев лучше не брать с собой.

Фото: flickr.com by Скотт Бекнер, CC BY 2.0

По словам эксперта, особенно страдают от солнечных лучей гладкошерстные и безшерстные собаки. Для длинношерстных животных длительное нахождение на солнце может привести к порче шерсти — она становится сухой и ломкой.

Также есть собаки, которые не любят воду. В таких случаях не стоит брать питомцев с собой на пляж, потому что они не будут наслаждаться развлечениями у водоемов и быстро устанут от долгого пребывания на солнце.

Перед походом на пляж рекомендуется ознакомиться с правилами данного места и обеспечить собаке доступ к прохладному тенистому месту и свежей воде.