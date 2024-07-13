"Пляж твой — враг мой": кинолог объяснил, можно ли брать собак на пляж

В летнее время многие хозяева предпочитают брать своих псов с собой на пляж, однако такой день на солнце может нанести вред питомцам. Кинолог В. Голубев объяснил, как обеспечить животным комфорт и каких питомцев лучше не брать с собой.
По словам эксперта, особенно страдают от солнечных лучей гладкошерстные и безшерстные собаки. Для длинношерстных животных длительное нахождение на солнце может привести к порче шерсти — она становится сухой и ломкой.
Также есть собаки, которые не любят воду. В таких случаях не стоит брать питомцев с собой на пляж, потому что они не будут наслаждаться развлечениями у водоемов и быстро устанут от долгого пребывания на солнце.
Перед походом на пляж рекомендуется ознакомиться с правилами данного места и обеспечить собаке доступ к прохладному тенистому месту и свежей воде.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.