Названы самые умные породы собак: умнее только человек

Пудели, бордер-колли, немецкие и шотландские овчарки считаются одними из самых умных пород собак. Они легко поддаются дрессировке и обладают отличным аналитическим мышлением.
Эксперты отмечают, что немецкие овчарки являются преданными и легко обучаемыми. Они быстро запоминают команды и успешно выполняют различные задачи, что делает их популярными в охране, полиции и поисково-спасательных операциях.
Бордер-колли обладают хорошей обучаемостью. Они выделяются сообразительностью и способностью адаптироваться к разным ситуациям.
Пудели обладают выдающимся интеллектом. Они обладают отличной памятью, что позволяет им быстро усваивать команды. Именно поэтому они часто используются в цирковых выступлениях.
Шотландские овчарки, или колли, известны своим высоким социальным интеллектом. Эти собаки умеют распознавать эмоции людей и легко устанавливают с ними контакт, что делает их отличными компаньонами.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.