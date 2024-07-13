Названы самые умные породы собак: умнее только человек

Названы самые умные породы собак

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Пудели, бордер-колли, немецкие и шотландские овчарки считаются одними из самых умных пород собак. Они легко поддаются дрессировке и обладают отличным аналитическим мышлением.

Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., CC BY-SA 3.0

Эксперты отмечают, что немецкие овчарки являются преданными и легко обучаемыми. Они быстро запоминают команды и успешно выполняют различные задачи, что делает их популярными в охране, полиции и поисково-спасательных операциях.

Бордер-колли обладают хорошей обучаемостью. Они выделяются сообразительностью и способностью адаптироваться к разным ситуациям.

Пудели обладают выдающимся интеллектом. Они обладают отличной памятью, что позволяет им быстро усваивать команды. Именно поэтому они часто используются в цирковых выступлениях.

Шотландские овчарки, или колли, известны своим высоким социальным интеллектом. Эти собаки умеют распознавать эмоции людей и легко устанавливают с ними контакт, что делает их отличными компаньонами.