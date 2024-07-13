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Почему нельзя покупать кошке дешевый корм: вы монстр, если делаете так

Ветеринары объяснили, почему кошке нельзя покупать самый дешевый корм

1:12
Зоосфера » Кошки

Желание человека сэкономить — вполне оправдано и нормально: в некоторых случаях действительно нет причин переплачивать.

Ветеринары объяснили, почему кошке нельзя покупать самый дешевый корм
Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0

Однако не стоит покупать самый дешевый корм для своего питомца, так как это может быть очень опасно.

Почему это так

Важно понимать, что состав недорогого корма вряд ли будет натуральным и не будет содержать необходимое количество полезных ингредиентов, как отмечают эксперты.

Такой корм можно сравнить с фастфудом.

Если экономить на питании кошки, последствия могут быть различными. Если кошка всегда была здорова, вы, возможно, не заметите разницы сразу. Но это не означает, что её организм доволен такой пищей. Дешевый корм не способен обеспечить суточную потребность животного в питательных веществах. Если кошка долгое время не будет получать нужное количество витаминов и минералов, это негативно скажется на её здоровье.

Некачественный корм приводит к заболеваниям и сокращению жизни питомца.

Поэтому при выборе корма стоит обращать внимание на его состав. Даже среди относительно недорогих вариантов можно найти качественный корм.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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