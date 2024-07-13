Названы 7 самых храбрых пород собак: гарантия безопасности

Кинологи рекомендуют сначала определиться с предназначением собаки, а уже затем выбирать породу.
Если пастушьи собаки становятся менее востребованными, то от защитников и охранников люди пока не отказываются. Вот какие породы собак считаются самыми храбрыми и самоотверженными.
Немецкая овчарка
Эту породу часто используют в служебных целях. Немецкие овчарки способны обнаруживать взрывчатые и запрещенные вещества, защищать и охранять, а в домашних условиях они очень добры. При угрозе хозяину, собака незамедлительно придет на помощь.
Ротвейлер
Интеллектуально и физически ротвейлер почти не уступает немецкой овчарке. Несмотря на репутацию агрессивной собаки, в умелых руках это любящее и заботливое животное, которое обожает играть. Однако ему необходимы дрессировка и воспитание.
Доберман
Эта порода также отличается бесстрашием и высоким интеллектом. Доберман подозрителен к незнакомцам, но является преданным и ласковым питомцем.
Бельгийская овчарка
По характеру бельгийская овчарка похожа на немецкую. Эти собаки добрые, игривые, сильные и бесстрашные.
Акита
Выведенная в Японии, эта порода кажется независимой. Однако, акита никогда не оставит своего хозяина в беде и всегда готова защитить его.
Бульмастиф
Один вид бульмастифа способен отпугнуть злоумышленников. Но в обычной обстановке это ласковое и домашнее животное.
Южноафриканский мастифф (Бурбуль)
Прирожденный охранник, бурбуль очень силен и храбр. Он не представляет опасности для окружающих, пока не почувствует угрозу своему хозяину.
Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала об интересной точке своего захватывающего семейного путешествия.