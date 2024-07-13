Названы 7 самых храбрых пород собак: гарантия безопасности

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Кинологи назвали самые храбрые породы собак

1:50
Зоосфера » Собаки

Кинологи рекомендуют сначала определиться с предназначением собаки, а уже затем выбирать породу.

Кинологи назвали самые храбрые породы собак
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Kemperman, PDM

Если пастушьи собаки становятся менее востребованными, то от защитников и охранников люди пока не отказываются. Вот какие породы собак считаются самыми храбрыми и самоотверженными.

Немецкая овчарка

Эту породу часто используют в служебных целях. Немецкие овчарки способны обнаруживать взрывчатые и запрещенные вещества, защищать и охранять, а в домашних условиях они очень добры. При угрозе хозяину, собака незамедлительно придет на помощь.

Ротвейлер

Интеллектуально и физически ротвейлер почти не уступает немецкой овчарке. Несмотря на репутацию агрессивной собаки, в умелых руках это любящее и заботливое животное, которое обожает играть. Однако ему необходимы дрессировка и воспитание.

Доберман

Эта порода также отличается бесстрашием и высоким интеллектом. Доберман подозрителен к незнакомцам, но является преданным и ласковым питомцем.

Бельгийская овчарка

По характеру бельгийская овчарка похожа на немецкую. Эти собаки добрые, игривые, сильные и бесстрашные.

Акита

Выведенная в Японии, эта порода кажется независимой. Однако, акита никогда не оставит своего хозяина в беде и всегда готова защитить его.

Бульмастиф

Один вид бульмастифа способен отпугнуть злоумышленников. Но в обычной обстановке это ласковое и домашнее животное.

Южноафриканский мастифф (Бурбуль)

Прирожденный охранник, бурбуль очень силен и храбр. Он не представляет опасности для окружающих, пока не почувствует угрозу своему хозяину.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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