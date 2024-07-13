Почему собака кусает свой хвост: ответ не так прост, как кажется

Кинологи объяснили, почему собака кусает свой хвост

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Одним из увлекательных занятий для собаки может быть преследование собственного хвоста, что в щенячьем возрасте считается нормальным.

Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign, PDM

Однако специалисты различают поведенческие и медицинские причины такого поведения. Согласно экспертам, из-за особенностей развития щенки не осознают, что гоняются за своим хвостом.

Тем не менее, иногда охота за хвостом перестает быть игрой и может указывать на проблему.

Почему собака кусает свой хвост

Причин может быть несколько, чаще всего это связано с медицинскими проблемами.

Специалисты в первую очередь рассматривают возможность травмы хвоста. Также причиной может быть аллергия, неврологические расстройства, психологические проблемы или кишечные паразиты.

На что обратить внимание

В целом, преследование собственного хвоста — это вполне нормальное поведение для собаки.

Исключение составляет ситуация, когда собака кусает хвост так сильно, что он начинает кровоточить.

В таком случае следует обратиться к ветеринару или кинологу. Специалисты помогут определить причину и скорректировать поведение питомца.