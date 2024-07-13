Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В российских кинотеатрах стартовал показ мультфильма "Гадкий я 4"
Вот как размножать тую самостоятельно
В США разработали антивирусную каску с защитным воздушным потоком
Стоимость летних туров по Европе в 2024 году: Греция, Италия, Франция
Мари Краймбрери рассказала, что взяла псевдоним после упрёка родственников
Мария Захарова обвинила власти Швеции в правовом соучастии в терроризме
Покупка коммерческого помещения — лучший способ инвестировать?
В ГАИ раскрыли, как не стать виновником в аварии с автохамом
Компания Crowd Games объявила предзаказ на новые детективные игры
Как приучить собаку к чистке зубов: голливудская улыбка обеспечена

Эксперты ответили, как приучить собаку к чистке зубов

1:38
Зоосфера » Собаки

Зубные проблемы также касаются домашних животных. Начинаются они с лёгкого налёта на зубах и могут привести к серьёзным проблемам с зубами и дёснами.

Эксперты ответили, как приучить собаку к чистке зубов
Фото: 500px.com by Tobias Weidner, CC BY 3.0

Сделать чистку зубов легкой и привычной для вашего питомца помогут советы экспертов.

Совет первый: выбор щетки

Для собак существует большой выбор зубных щеток. Есть силиконовые щетки, надеваемые на палец, с мягкой щетиной, которые подходят для щенков и взрослых собак. Также существуют тканевые напальчники, пропитанные чистящим составом, которые не требуют использования пасты и подойдут собакам, не любящим чистку. Для мелких собак можно использовать детские щетки до трех лет. Кроме того, бывают щетки с двойной или тройной головкой.

Совет второй: выбор пасты

Не используйте зубную пасту для людей. Ментоловый и мятный запах отпугивает животных и вызывает повышенное слюноотделение. Учитывайте наличие заболеваний и аллергии у вашего питомца. Зубная паста для собак может быть с вкусом печени, мяса или птицы. Важно, чтобы у питомца не было проблем с желудочно-кишечным трактом, поэтому пасту лучше подбирать с помощью ветеринара.

Совет третий: приучение собаки

Начинать чистить зубы нужно с щенячьего возраста. Важно соблюдать режим и чистить зубы в одно и то же время, предпочтительно вечером. Приучать собаку следует постепенно, регулярно и обязательно поощрять её после каждой чистки.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Жена Евгения Петросяна показала фото со своего семейного путешествия с мужем и сыном Ваганом

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала об интересной точке своего захватывающего семейного путешествия.

Татьяна Брухунова поделилась кадрами из путешествия
Какие цветы стоит посадить в июле
Какие цветы посеять в июле: 90% дачников и вовсе об этом не знают
Нашатырный спирт для пышного укропа: как приготовить раствор для опрыскивания
Откройте мир пудровых ароматов: нежность, элегантность и мягкость в каждой капле парфюма
Российская армия зашла в центр Новосёловки Первой под Авдеевкой Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Станислав Садальский раскритиковал переименование театра Виктюка: "Нонсенс"
Не превращайте друга в врага: 3 главные ошибки в использовании древесной золы на огороде
Варенье-пятиминутка из чёрной смородины: варится в один приём всего несколько минут
Варенье-пятиминутка из чёрной смородины: варится в один приём всего несколько минут
Последние материалы
В Краснодаре жители и полиция вынудили извиниться агрессивного мигранта
Швеция установила, что никому невозможно предъявить обвинение во взрывах на потоках
Эксперты рассказали, как подготовиться к появлению кошки в доме
HBO объявил дату начала съёмок третьего сезона сериала "Эйфория"
Зэки с оружием в рядах ВСУ представляют реальную опасность для Киева
Авиакомпания отказала россиянину без ноги лететь в бизнес-классе
Хавьер Милей назвал Месси величайшим футболистом в истории
Александр Лукашенко приказал отвести войска от границы с Украиной
Мифы про акне: почему солнце не лечит воспаления
На острове Уайт найден самый полный динозавр за последние 100 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников