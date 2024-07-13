Как приучить собаку к чистке зубов: голливудская улыбка обеспечена

Эксперты ответили, как приучить собаку к чистке зубов

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Зубные проблемы также касаются домашних животных. Начинаются они с лёгкого налёта на зубах и могут привести к серьёзным проблемам с зубами и дёснами.

Фото: 500px.com by Tobias Weidner, CC BY 3.0

Сделать чистку зубов легкой и привычной для вашего питомца помогут советы экспертов.

Совет первый: выбор щетки

Для собак существует большой выбор зубных щеток. Есть силиконовые щетки, надеваемые на палец, с мягкой щетиной, которые подходят для щенков и взрослых собак. Также существуют тканевые напальчники, пропитанные чистящим составом, которые не требуют использования пасты и подойдут собакам, не любящим чистку. Для мелких собак можно использовать детские щетки до трех лет. Кроме того, бывают щетки с двойной или тройной головкой.

Совет второй: выбор пасты

Не используйте зубную пасту для людей. Ментоловый и мятный запах отпугивает животных и вызывает повышенное слюноотделение. Учитывайте наличие заболеваний и аллергии у вашего питомца. Зубная паста для собак может быть с вкусом печени, мяса или птицы. Важно, чтобы у питомца не было проблем с желудочно-кишечным трактом, поэтому пасту лучше подбирать с помощью ветеринара.

Совет третий: приучение собаки

Начинать чистить зубы нужно с щенячьего возраста. Важно соблюдать режим и чистить зубы в одно и то же время, предпочтительно вечером. Приучать собаку следует постепенно, регулярно и обязательно поощрять её после каждой чистки.