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Как подготовиться к появлению кошки в доме: главные правила

Эксперты рассказали, как подготовиться к появлению кошки в доме

1:08
Зоосфера » Кошки

Ответственные люди всегда готовятся к появлению нового члена семьи заранее, чтобы этот момент был максимально комфортным.

Эксперты рассказали, как подготовиться к появлению кошки в доме
Фото: commons.wikimedia.org by Alexas_Fotos, PDM

Поэтому необходимо учитывать несколько важных правил.

Основные рекомендации:

Проверяйте растения на токсичность

Эксперты предупреждают, что многие кошки очень любопытны и могут попробовать растения на вкус. Некоторые из них могут быть крайне ядовитыми. Поэтому необходимо либо убрать опасные растения, либо сделать их недоступными для питомца.

Организация пространства

У кошки должно быть несколько мест, которые она сможет считать своими. Обычно это домики и лежанки. В первое время кошке захочется спрятаться и привыкнуть к новой обстановке. Однако позже она непременно оценит комфорт, который вы для нее создали.

Когтеточки

Приучать кошку к когтеточкам лучше с раннего возраста. Это поможет сохранить мебель и обои от кошачьих когтей. Эксперты советуют установить несколько когтеточек, чтобы кошка не интересовалась другими предметами.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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