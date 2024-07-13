Как подготовиться к появлению кошки в доме: главные правила

Ответственные люди всегда готовятся к появлению нового члена семьи заранее, чтобы этот момент был максимально комфортным.
Поэтому необходимо учитывать несколько важных правил.
Основные рекомендации:
Проверяйте растения на токсичность
Эксперты предупреждают, что многие кошки очень любопытны и могут попробовать растения на вкус. Некоторые из них могут быть крайне ядовитыми. Поэтому необходимо либо убрать опасные растения, либо сделать их недоступными для питомца.
Организация пространства
У кошки должно быть несколько мест, которые она сможет считать своими. Обычно это домики и лежанки. В первое время кошке захочется спрятаться и привыкнуть к новой обстановке. Однако позже она непременно оценит комфорт, который вы для нее создали.
Когтеточки
Приучать кошку к когтеточкам лучше с раннего возраста. Это поможет сохранить мебель и обои от кошачьих когтей. Эксперты советуют установить несколько когтеточек, чтобы кошка не интересовалась другими предметами.
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