Можно ли кормить собак сырым мясом: неожиданный ответ

Владельцы домашних животных часто считают, что лучше всего угощать своих питомцев сырым мясом или рыбой. Кошкам обычно предлагают рыбу, а собакам — мясо, однако это не всегда безопасно.
По мнению экспертов, в рационе собак не должно быть сырого мяса, так как оно может быть источником бактерий.
Исследование, проведенное сотрудниками Бристольского университета и опубликованное в Journal of Antimicrobial Chemotherapy, показало, что сырое мясо в рационе собак может привести к заражению бактериями Escherichia coli (кишечная палочка).
Эти бактерии устойчивы к большинству антибиотиков. Исследование включало опросы владельцев собак и анализы, взятые у домашних питомцев, которые выявили связь между рационом и наличием кишечной палочки в организме животных.
Ранее проведенные исследования подтверждают, что эти бактерии могут передаваться от животных к людям.
Эксперты настоятельно не рекомендуют кормить собак сырым мясом, так как это может представлять опасность как для самих животных, так и для их владельцев. В случае необходимости следует соблюдать меры предосторожности при выборе корма.
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