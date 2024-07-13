Можно ли кормить собак сырым мясом: неожиданный ответ

Ветеринары ответили, можно ли кормить собак сырым мясом

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Владельцы домашних животных часто считают, что лучше всего угощать своих питомцев сырым мясом или рыбой. Кошкам обычно предлагают рыбу, а собакам — мясо, однако это не всегда безопасно.

Фото: Flickr by Майя Дюмат, CC BY 2.0

По мнению экспертов, в рационе собак не должно быть сырого мяса, так как оно может быть источником бактерий.

Исследование, проведенное сотрудниками Бристольского университета и опубликованное в Journal of Antimicrobial Chemotherapy, показало, что сырое мясо в рационе собак может привести к заражению бактериями Escherichia coli (кишечная палочка).

Эти бактерии устойчивы к большинству антибиотиков. Исследование включало опросы владельцев собак и анализы, взятые у домашних питомцев, которые выявили связь между рационом и наличием кишечной палочки в организме животных.

Ранее проведенные исследования подтверждают, что эти бактерии могут передаваться от животных к людям.

Эксперты настоятельно не рекомендуют кормить собак сырым мясом, так как это может представлять опасность как для самих животных, так и для их владельцев. В случае необходимости следует соблюдать меры предосторожности при выборе корма.