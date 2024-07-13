Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мифы о похудении: запреты и ограничения, в которые пора перестать верить
Лифтинг лица в домашних условиях: упражнения для острых скул
Зумеры и миллениалы подражают Бену Аффлеку
Учёные обнаружили, что "совы" превосходят "жаворонков" по когнитивным способностям
Туристы в Сочи жалуются на запах канализации на курорте
Riot Games прекратила разработку файтинга Pool Party и перераспределила команду
Алена Водонаева приняла участие в ведьмовском ритуале на кладбище
Рецепт освежающего холодного чая
Отказ в ипотеке: как обойти сложности
Правда ли виноград полезен для собак: что делать, если питомец наелся ягод

Ветеринары ответили, можно ли собакам виноград

1:18
Зоосфера » Собаки

Собаки могут есть разнообразные продукты, но это не значит, что можно кормить их всем подряд, чтобы избежать проблем со здоровьем и визитов к ветеринару.

Ветеринары ответили, можно ли собакам виноград
Фото: flickr by Р.Г. Даниэль, CC BY 2.0

Собаки действительно едят мясо, рыбу, овощи и фрукты, включая виноград, однако ветеринары предупреждают об опасности последнего.

Специалисты объяснили, можно ли давать собакам виноград. Нельзя кормить собак свежим виноградом или изюмом, независимо от породы.

Такие эксперименты могут привести к серьезным последствиям, вплоть до почечной недостаточности. После употребления винограда у собаки может начаться рвота, диарея и проблемы с мочеиспусканием.

Даже небольшое количество винограда может вызвать сильное пищевое отравление.

Что делать при отравлении

Организм собаки не способен переваривать виноград. Поэтому, если собака съест ягоды, они будут присутствовать в рвотных массах.

Могут также появиться диарея, слюнотечение, отказ от еды и воды, проблемы с мочеиспусканием.

Собака станет вялой, и возможно снижение температуры тела.

В подобных случаях, даже если симптомы еще не проявились, необходимо немедленно обратиться к ветеринару.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Жена Евгения Петросяна показала фото со своего семейного путешествия с мужем и сыном Ваганом

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала об интересной точке своего захватывающего семейного путешествия.

Татьяна Брухунова поделилась кадрами из путешествия
Какие цветы стоит посадить в июле
Какие цветы посеять в июле: 90% дачников и вовсе об этом не знают
Откройте мир пудровых ароматов: нежность, элегантность и мягкость в каждой капле парфюма
Нашатырный спирт для пышного укропа: как приготовить раствор для опрыскивания
Российская армия зашла в центр Новосёловки Первой под Авдеевкой Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Станислав Садальский раскритиковал переименование театра Виктюка: "Нонсенс"
Варенье-пятиминутка из чёрной смородины: варится в один приём всего несколько минут
Повышаем урожайность тыквы: простые и эффективные способы
Повышаем урожайность тыквы: простые и эффективные способы
Последние материалы
Врач Чернышова призвала к осторожности при употреблении в пищу речной рыбы
Учёные раскрыли секреты древнего библейского города Заноах
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продают особняк в Беверли-Хиллз за $68 мл
Air France опровергла информацию о рейсах в Москву
Финляндия готовиться открыть границу с Россией
В МОНИКИ помогли пациенту с редкой патологией бронхов
Александр Добронравов: народ видит позиции звезд шоу-бизнеса по поводу Пугачёвой
Названы неудачные сочетания цветов в одежде
Безупречная кожа: способы ухода и поддержания молодости
Почему кошки боятся огурцов: причины странного поведения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников