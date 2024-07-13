Правда ли виноград полезен для собак: что делать, если питомец наелся ягод

Собаки могут есть разнообразные продукты, но это не значит, что можно кормить их всем подряд, чтобы избежать проблем со здоровьем и визитов к ветеринару.
Собаки действительно едят мясо, рыбу, овощи и фрукты, включая виноград, однако ветеринары предупреждают об опасности последнего.
Специалисты объяснили, можно ли давать собакам виноград. Нельзя кормить собак свежим виноградом или изюмом, независимо от породы.
Такие эксперименты могут привести к серьезным последствиям, вплоть до почечной недостаточности. После употребления винограда у собаки может начаться рвота, диарея и проблемы с мочеиспусканием.
Даже небольшое количество винограда может вызвать сильное пищевое отравление.
Организм собаки не способен переваривать виноград. Поэтому, если собака съест ягоды, они будут присутствовать в рвотных массах.
Могут также появиться диарея, слюнотечение, отказ от еды и воды, проблемы с мочеиспусканием.
Собака станет вялой, и возможно снижение температуры тела.
В подобных случаях, даже если симптомы еще не проявились, необходимо немедленно обратиться к ветеринару.
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