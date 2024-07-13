Правда ли виноград полезен для собак: что делать, если питомец наелся ягод

Ветеринары ответили, можно ли собакам виноград

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки могут есть разнообразные продукты, но это не значит, что можно кормить их всем подряд, чтобы избежать проблем со здоровьем и визитов к ветеринару.

Фото: flickr by Р.Г. Даниэль, CC BY 2.0

Собаки действительно едят мясо, рыбу, овощи и фрукты, включая виноград, однако ветеринары предупреждают об опасности последнего.

Специалисты объяснили, можно ли давать собакам виноград. Нельзя кормить собак свежим виноградом или изюмом, независимо от породы.

Такие эксперименты могут привести к серьезным последствиям, вплоть до почечной недостаточности. После употребления винограда у собаки может начаться рвота, диарея и проблемы с мочеиспусканием.

Даже небольшое количество винограда может вызвать сильное пищевое отравление.

Что делать при отравлении

Организм собаки не способен переваривать виноград. Поэтому, если собака съест ягоды, они будут присутствовать в рвотных массах.

Могут также появиться диарея, слюнотечение, отказ от еды и воды, проблемы с мочеиспусканием.

Собака станет вялой, и возможно снижение температуры тела.

В подобных случаях, даже если симптомы еще не проявились, необходимо немедленно обратиться к ветеринару.