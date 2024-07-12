В Роскачестве объяснили, можно ли держать животных в общепите

Роскачество: владельцы заведений сами решают, можно ли приходить с животным в кафе

В пресс-службе Роскачества рассказали, что сегодня в заведениях общепита можно держать только рыб и птиц, не занесенных в Красную книгу. При этом постоянно содержать в заведениях животных нельзя.

Фото: flickr.com by Торнэ, CC BY 2.0

"Держать животных в кафе и ресторанах, давать им кров, селить и позволять ходить по залу или кухне по закону нельзя. Это сделано для благополучия как посетителей, так и самих животных. У первых может возникнуть аллергия, а для животных не всегда создают комфортные условия содержания, к тому же есть риск получить вредную еду или подвергнуться опасности со стороны посетителей или их питомцев", — пояснили в Роскачестве.

Вопрос о том, можно ли приходить в кафе с питомцем, решается на уровне заведения. Однако владельцам заведений нужно соблюдать ряд правил, чтобы не нарушать права посетителей и действующее законодательство.

Если животное испортит имущество или нанесет вред здоровью людей, владельцу предприятия придется компенсировать весь материальный и, возможно, моральный ущерб.

При этом стоит отметить, что речь не идет о котокафе, которые работают по другим правилам.