В мире набирает популярность новый вид состязаний для собак — док-дайвинг

Кинологи рассказали, что такое собачий док-дайвинг

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Плавание — это естественное действие для собак. Многие из них с удовольствием прыгают в воду и играют в ней. Для таких собак отлично подойдёт док-дайвинг — вид состязаний, где собаки соревнуются в прыжках в воду со специальной платформы.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что в жаркое время года, когда соревнования проходят на открытом воздухе, это отличный способ освежиться, поиграть и даже занять призовые места.

В некоторых видах состязаний учитывается не только дальность прыжка, но и его высота. Название "док-дайвинг" происходит от английских слов "dock" — пристань, причал, и "diving" — ныряние, прыжки в воду.

Этот вид состязаний появился в 1997 году на мероприятии Incredible Dog Challenge, которое спонсировала и организовала одна из кормовых компаний. С тех пор он стал популярным в разных странах. Сейчас существует несколько организаций, которые проводят соревнования по прыжкам с док-станции в разных странах, поэтому единых правил по док-дайвингу не существует.

Для этого вида дрессировки нет ограничений по породе. Участвовать в соревнованиях могут собаки любых пород, в том числе бездомные.