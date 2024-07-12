Австралийские кошки ответственны за вымирание 27 видов уникальных животных

В Австралии котам запрещают появляться на улицах. При этом в стране насчитывается 5 миллионов домашних и три миллиона диких кошек.
Совет Южного Перта в Западной Австралии инициировал закон, запрещающий кошкам свободно гулять в 27 районах, в число которых входят парки, лесопарковые зоны, озера, территория начальной школы и даже поле для гольфа.
Домашних кошек, которые появятся в запрещенных местах, будут отлавливать, а их хозяев — штрафовать. Причиной столь суровых мер послужил вред, который эти животные наносят местной фауне.
В частности, австралийские "мурлыки" ответственны за вымирание 27 видов уникальных животных, например, свиноногого бандикута.
Ежегодно местные кошки убивают около 390 миллионов других животных, рептилий и птиц.
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