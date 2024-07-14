И мухи не обидят: топ-3 самых дружелюбных кошачьих пород

Три самые дружелюбные породы кошек в мире

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки часто ассоциируются с независимостью и самостоятельностью, но есть породы кошек, которые славятся своей дружелюбностью и привязанностью к людям.

Фото: Wikipedia by Moyan Brenn, CC BY 2.0

Мэйн-кун — это одна из самых крупных пород кошек. Несмотря на свои внушительные размеры, мэйн-куны известны своей дружелюбностью и ласковостью. Они быстро привязываются к своим владельцам и обожают быть в центре внимания.

Рагдолл — это порода кошек с нежным и спокойным характером. Они известны своей дружелюбностью и склонностью к общению с людьми. Рагдоллы часто выражают свою привязанность через физический контакт, любя проводить время на руках у своих хозяев.

Сиамская кошка — это порода кошек с яркой индивидуальностью и выразительным характером. Они очень привязаны к своим владельцам и известны своей дружелюбностью. Сиамские кошки обожают общение и проявляют высокую степень социальности. Они могут стать преданными спутниками и часто следуют за своими хозяевами по дому, подобно тому, как это делают собаки.