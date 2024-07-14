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Удивительный способ приручить дикого котёнка за один день

Как легко приручить дикого котёнка

2:20
Зоосфера » Кошки

Приручение дикого котёнка может быть как захватывающим, так и сложным процессом. Дикие котята, выросшие без контакта с человеком, часто испытывают страх перед людьми.

Как легко приручить дикого котёнка
Фото: pixabay.com by Ilona Ilyés, PDM

Однако с терпением и правильным подходом можно сделать так, чтобы котёнок стал вашим верным и любящим другом. 

Перед тем, как начать приручать дикого котёнка, важно создать безопасное и комфортное пространство для него.

Выберите тихую комнату, где котёнок сможет чувствовать себя в безопасности. Это может быть небольшая спальня или ванная комната. Избегайте больших открытых пространств, где котёнку будет сложно спрятаться и чувствовать себя защищенным.

Взаимодействие с диким котёнком требует осторожности и терпения.

Вначале просто проводите время в комнате, где находится котёнок. Читайте книгу, смотрите фильм, делайте что угодно, но не пытайтесь сразу контактировать с ним. Пусть котёнок привыкнет к вашему присутствию и начнет понимать, что вы не представляете угрозы.

Медленно приближайтесь к котёнку каждый день. Разговаривайте с ним мягким, успокаивающим голосом. Постепенно сокращайте дистанцию между вами и котёнком.

Игра — это отличный способ завоевать доверие котёнка. Используйте игрушки на веревочке или перья на палочке, чтобы котёнок мог играть, оставаясь на безопасном расстоянии. Игра помогает установить положительные ассоциации с вашим присутствием.

После того, как котёнок начнет чувствовать себя комфортно рядом с вами, можно постепенно переходить к физическому контакту.

Начните предлагать котёнку еду с руки. Это поможет ему ассоциировать вас с чем-то положительным и уменьшить страх. Как только котёнок начнет есть из вашей руки, попробуйте мягко касаться его во время еды. Начинайте с коротких прикосновений и постепенно увеличивайте их продолжительность.

Каждый раз, когда котёнок позволяет себя гладить, поощряйте его лакомством. Это укрепляет положительные ассоциации с прикосновениями.

После того, как котёнок начнет доверять вам, важно продолжить процесс социализации, чтобы он стал полностью прирученным и дружелюбным.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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