Даст лапу и принесёт тапки: названы самые преданные породы кошек

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Три породы кошек, которые известны своей преданностью

1:30
Зоосфера » Кошки

Когда мы думаем о преданности, сразу приходят на ум собаки. Однако мало кто знает, что существуют породы кошек, которые также славятся верностью и преданностью своим владельцам. 

Три породы кошек, которые известны своей преданностью
Фото: openverse.org by ~Sage~, CC BY-NC-ND 2.0

Мэйн-кун — это одна из самых крупных пород кошек. Они обладают мощным телосложением, крупными лапами и густой шерстью. Несмотря на свои внушительные размеры, мэйн-куны очень дружелюбные и ласковые кошки.

Они быстро привязываются к своим владельцам и проявляют невероятную преданность. Мэйн-кун всегда будут рядом с вами и следовать за вами по дому, как собачка. 

Бурманская кошка — это порода среднего размера с шелковистой шерстью и красивыми глазами. Они очень привязаны к своим владельцам и проявляют высокую степень преданности. 

Они любят быть в центре внимания и всегда готовы поделиться своей любовью и лаской. Бурманская кошка также известна своей социальностью и способностью легко общаться с другими животными.

Сиамская кошка — это порода кошек с яркой окраской и голубыми глазами. Они известны высокой степенью преданности и привязанности к своим владельцам.

Сиамские кошки часто проявляют поведение, характерное для собак, такое как следование за хозяином по дому и приветствие его по возвращении. Они также очень коммуникабельные и любят общаться со своими владельцами. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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