Румыния под шоком: медведь утащил девушку в лес, спасатели нашли лишь её тело

Медведь атаковал 19-летнюю девушку в Румынии

0:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Румынии, медведь напал на 19-летнюю девушку, которая была в походе со своим парнем по предгорьям Карпат. Инцидент произошел в уезде Прахова, где животное атаковало девушку и утащило её в лес. Партнер вызвал экстренные службы, которые нашли только его на месте происшествия. Спасатели обнаружили тело девушки, однако из-за сложностей с транспортировкой останков и наличия близко расположенного медведя помочь ей не удалось.

Фото: commons.wikimedia.org by Malene Thyssen, CC BY-SA 3.0

В другом случае нападения медведя, произошедшем в США, зверь убил и съел 71-летнюю пенсионерку в её доме в штате Калифорния.