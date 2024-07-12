В Румынии, медведь напал на 19-летнюю девушку, которая была в походе со своим парнем по предгорьям Карпат. Инцидент произошел в уезде Прахова, где животное атаковало девушку и утащило её в лес. Партнер вызвал экстренные службы, которые нашли только его на месте происшествия. Спасатели обнаружили тело девушки, однако из-за сложностей с транспортировкой останков и наличия близко расположенного медведя помочь ей не удалось.
В другом случае нападения медведя, произошедшем в США, зверь убил и съел 71-летнюю пенсионерку в её доме в штате Калифорния.
При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.