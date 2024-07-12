В Индонезии женщина стала жертвой питона, который поглотил её целиком

Питон поглотил женщину в Индонезии

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В южной части провинции Сулавеси в Индонезии произошло ужасное происшествие: жительница стала жертвой питона, который поглотил её целиком. Инцидент был зафиксирован в газете The Jakarta Post.

Фото: commons.wikimedia.org by Shahzaib Damn Cruze, CC BY-SA 4.0

Согласно сообщению издания, 36-летняя женщина по имени Сириати вышла из дома 2 июля, чтобы купить лекарства для своего больного ребёнка, но не вернулась. Родственники начали её поиск и нашли её тапочки и брюки около 500 метров от их дома в деревне Ситеба, в провинции Южный Сулавеси.

Её муж, Адианса, обнаружил крупную змею с увеличенным брюхом всего в нескольких метрах от тропы. Один из жителей деревни вмешался и разрезал брюхо питона, где было найдено тело пропавшей женщины.

Это уже второй случай за месяц в Индонезии, когда люди становятся жертвами питонов. 6 июня пропала 50-летняя мать четверых детей Фарида, которая отправилась продавать продукты на местный рынок через лес. На следующий день её тело было обнаружено в брюхе шестиметрового питона.