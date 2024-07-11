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Владельцев питомцев начнут штрафовать в России

В России будут штрафовать за отказ убирать за собаками

Зоосфера

В России начнут более строго относиться к тем людям, кто несет ответственность не только за себя, но и за своего питомца. Так, комитет Госдумы России по госстроительству и законодательству рекомендует принять законопроект об административной ответственности за ненадлежащее содержание домашних животных.

В России будут штрафовать за отказ убирать за собаками
Фото: flickr.com by Дирк Фордерштрассе, CC BY 2.0

Среди нарушений закона следующий ситуации:
• владелец не убирает за своим питомцем экскременты;
• собака находится на детской площадке, на территории школы или детского сада;

• животное гуляет без поводка и намордника;
• питомец причинил ущерб чужому имуществу;
• собака напала на другое домашнее животное и причинила ему увечья или смерть;
• питомец напал на человека.

Если что-то из этого произойдет, то владельцу питомца придется заплатить штраф. Например, за отказ убрать продукты жизнедеятельности за собакой предусмотрен штраф до 1500 рублей, при повторном отказе — до 3000 рублей.

ИП за подобные нарушения могут оштрафовать на сумму до 10 000 рублей, пишет "СЭ".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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