Сколько необходимо выгуливать собаку: ответ экспертов

Кинологи ответили, сколько необходимо выгуливать собаку

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие люди заводят собаку, но не всегда осознают всю ответственность, которая за этим следует.

Фото: unsplash.com by Игорь Овсянников, CC0

Собака требует регулярных прогулок, даже если у владельца нет настроения или времени.

Многие задаются вопросом, сколько раз в день нужно выгуливать собаку, учитывая занятость на работе, наличие семьи и хобби.

Давайте выясним, сколько раз в день следует выгуливать собаку.

Сколько прогулок нужно собаке в день? Мнение о том, что одной прогулки в день достаточно, является мифом. Большинство кинологов считают, что минимальное количество прогулок — это два раза в день с промежутком не более 12 часов.

Частота прогулок зависит от возраста, состояния здоровья и породы собаки. Например, собаке небольшой породы может быть достаточно 20 минут на прогулке.

Важно учитывать индивидуальные потребности вашей собаки. Иногда им требуется больше времени на свежем воздухе, чтобы не чувствовать себя грустными.