Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты идеального макияжа в жаркую погоду от профессионалов
Модернизация канализации в Париже улучшила качество воды в Сене
Более половины россиян считают идеальным отпуском пляжный отдых
Какие деревья точно нельзя оставлять на даче?
Зоозащитники потребовали запретить показ фильма "Мой любимый чемпион"
Косметолог Дурова: как избежать аллергии на косметику
В ПНИПУ рассказали о факторах надёжности глубоководных пилотируемых аппаратов
Вкуснейший мохито за 5 минут: классический рецепт от Джейми Оливера
Собчак раскритиковала инициативу Роскомнадзора контролировать блогеров
Эти породы собак опасны для женщин: будьте внимательны

Кинологи назвали породы собак, которые опасны для женщин

1:39
Зоосфера » Собаки

Никто не сомневается в том, что женщины способны справляться с самыми трудными жизненными вызовами, однако общение с питомцем должно приносить радость, а не превращаться в постоянное испытание на прочность.

Кинологи назвали породы собак, которые опасны для женщин
Фото: flickr is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Некоторые породы собак слишком сильны и независимы, чтобы признать женщину своим вожаком. В таких случаях животное может представлять угрозу как для самой владелицы, так и для окружающих.

Вот три породы собак, которые могут быть опасными для женщин:

Питбуль

С этими собаками справится не каждый мужчина: питбулям необходимы твёрдая рука, дисциплина и ответственность. Если собака почувствует слабину, она перестанет подчиняться.

Это особенно опасно, если вы берете собаку "с рук", ведь генетические особенности и характер родителей вам будут неизвестны.

Амстафф

Эти собаки, родственные питбулю, могут быть даже более опасными, по мнению экспертов. Если амстафф решит, что ему или его семье угрожает опасность, его ничто не остановит.

Эта бойцовская собака вступит в схватку даже при отсутствии шансов на победу. Опасность заключается в том, что пес может просто не подчиниться. Им нужен строгий лидер, которого они признают сильным вожаком.

Кавказская овчарка

Эти животные сложны в обращении из-за их огромной массы. Если вы планируете завести такую собаку, без дрессировки не обойтись.

Однако даже в этом случае вам может не хватить физических сил, чтобы остановить "кавказца" в случае необходимости.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Как приготовить голубцы в 2 раза вкуснее обычных: лайфхак советских поваров

Из статьи вы узнаете, какая хитрость поможет улучшить вкус и вид голубцов.

Лайфхак, как сделать голубцы в 2 раза вкуснее
Как правильно подкармливать огурцы: простой рецепт
Урожай ящиками собирали: лучшая подкормка для огурцов на весь сезон
Как правильно поливать перец: простой водой не обойтись
Обвал неизбежен: в Госдуме рассказали об "эффекте храповика", который не даёт жилью подешеветь
Операция "F-16 у Киева" у Запада провалится, не начавшись Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Точно растопят ваше сердце: три самые ласковые породы собак
Забудьте о химии: эксперты раскрыли лучшие средства от тли
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Последние материалы
Вкуснейший мохито за 5 минут: классический рецепт от Джейми Оливера
Собчак раскритиковала инициативу Роскомнадзора контролировать блогеров
Врач Ляшенко: крем с SPF - средство защиты от сильного ультрафиолета
"Автотека": самым популярным автомобилем такси стал Hyundai Solaris
Бальзамин комнатный считается одним из самых популярных растений в мире
Ветеринары рассказали, как часто кормить кошку
В игре "Аллоды Онлайн" вышло обновление
В жару комнатные растения лучше вынести на балкон и чаще опрыскивать
Эксперт Гоман: мотор перегревается из-за плохого антифриза и сломанного радиатора
Секретное аптечное средство, которое изгонит вредителей с участка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников