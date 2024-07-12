Эти породы собак опасны для женщин: будьте внимательны

Кинологи назвали породы собак, которые опасны для женщин

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Никто не сомневается в том, что женщины способны справляться с самыми трудными жизненными вызовами, однако общение с питомцем должно приносить радость, а не превращаться в постоянное испытание на прочность.

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Некоторые породы собак слишком сильны и независимы, чтобы признать женщину своим вожаком. В таких случаях животное может представлять угрозу как для самой владелицы, так и для окружающих.

Вот три породы собак, которые могут быть опасными для женщин:

Питбуль

С этими собаками справится не каждый мужчина: питбулям необходимы твёрдая рука, дисциплина и ответственность. Если собака почувствует слабину, она перестанет подчиняться.

Это особенно опасно, если вы берете собаку "с рук", ведь генетические особенности и характер родителей вам будут неизвестны.

Амстафф

Эти собаки, родственные питбулю, могут быть даже более опасными, по мнению экспертов. Если амстафф решит, что ему или его семье угрожает опасность, его ничто не остановит.

Эта бойцовская собака вступит в схватку даже при отсутствии шансов на победу. Опасность заключается в том, что пес может просто не подчиниться. Им нужен строгий лидер, которого они признают сильным вожаком.

Кавказская овчарка

Эти животные сложны в обращении из-за их огромной массы. Если вы планируете завести такую собаку, без дрессировки не обойтись.

Однако даже в этом случае вам может не хватить физических сил, чтобы остановить "кавказца" в случае необходимости.