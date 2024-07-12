Как часто можно кормить кошку: мнение ветеринара

Правильный рацион питания является залогом здоровья и долголетия вашей домашней кошки.
Чтобы правильно составить диету, необходимо учитывать не только качество корма и размер порций, но и частоту кормлений. Ветеринары поделились своим мнением по этому вопросу.
Дикие кошки постоянно охотятся, и эта особенность сохранилась у домашних питомцев. У кошек может быть до 20 приемов пищи в сутки, включая ночные кормления, отмечает "Ветеринария и Жизнь" со ссылкой на ветеринарного врача Эдварда Вольфа.
Эксперт подчеркивает, что кормление кошки один раз в день является ошибкой.
Из-за биологических особенностей кошки предпочитают есть несколько раз в день небольшими порциями. Поэтому владельцам следует либо оставлять корм в свободном доступе, либо кормить кошку периодически малыми порциями.
Что касается размещения мисок, ветеринар советует не ставить миску с водой рядом с кормом.
Это объясняется природным поведением кошек, которые после еды ищут источник воды.
Лучше всего организовать в квартире несколько мест, где кошка сможет пить воду.
Воду следует обновлять ежедневно и приучать питомца пить больше с раннего возраста.
Это поможет снизить риск развития различных заболеваний.
Из статьи вы узнаете, какая хитрость поможет улучшить вкус и вид голубцов.