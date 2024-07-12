Почему собака пытается убежать: возможно, виноваты вы

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Кинологи ответили, почему собака пытается убежать

1:00
Зоосфера » Собаки

Нередко мы видим на столбах объявления о пропавших домашних животных. Собаки могут убегать не только из двора, но и просто исчезать. Если это случилось один раз и питомец вернулся, можно считать это временной прихотью.

Кинологи ответили, почему собака пытается убежать
Фото: commons.wikimedia.org by Zeno666, CC BY-SA 3.0

Однако, если такие случаи повторяются, стоит принять меры.

Что может вызывать такое поведение у собаки?

Можно выделить три основные причины:

  • Страх. Собака может помнить место, где она испугалась, и избегать его, если узнает окружение.
  • Скука. Иногда собаке просто хочется побегать или найти приключения. В этом случае полезно уделять больше времени играм с питомцем дома.
  • Любопытство. Собаки могут увлечься чем-то новым и преодолевать препятствия, не реагируя на зов хозяина. Поэтому во время прогулок лучше использовать поводок и больше взаимодействовать с питомцем. Дополнительно стоит заняться дрессировкой.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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