Как помочь ужиться кошке и собаке: уделите внимание знакомству

Стало известно, как помочь ужиться кошке и собаке

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собака и кошка могут спокойно уживаться на одной территории, но хозяину потребуется активно участвовать в этом процессе.

Фото: commons.wikimedia.org by Petteri Sulonen, CC BY 2.0

Важно помнить, что у этих животных разные темпераменты: собаки — социальные животные, а кошки предпочитают одиночество.

Чтобы питомцы подружились, хозяевам нужно проявлять терпение и избегать криков или других наказаний.

Особое внимание следует уделить знакомству кошки и собаки, желательно это делать, когда им 2-4 месяца.

Советы по сближению кошки и собаки

Лучше всего знакомить их в раннем возрасте — так они быстрее привыкнут друг к другу и смогут стать компаньонами. Взрослые собаки обычно дружелюбно относятся к котятам, но котята могут испугаться крупных собак.

Важно, чтобы животные привыкли к запахам друг друга. До знакомства собаке можно дать понюхать предметы с кошачьим запахом.

Необходимо выделить для каждого животного отдельные зоны для сна и еды, при этом кормить собаку лучше первой.