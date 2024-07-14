Рассказываем, когда собачьи сновидения могут быть тревожным сигналом

Наблюдая, как наши четвероногие любимцы спят, мы нередко замечаем, что они время от времени начинают подергиваться или подскакивать во сне. Для многих владельцев такое поведение вызывает беспокойство и тревогу. Действительно ли эти движения являются причиной для обращения к ветеринару?
Быстрые или подёргивающиеся движения во время сна у собак — явление достаточно распространенное и, как правило, не требующее вмешательства специалистов. Чаще всего это проявления так называемого "сонного паралича" — нормальной фазы сна, когда происходит временное снижение мышечного тонуса.
В этот момент собака может подергивать лапками, вздрагивать, скулить или даже лаять. Это всего лишь отражение ее сновидений — например, собака может гоняться во сне за кошкой или плавать.
Однако в некоторых случаях подергивания во сне могут быть признаком более серьёзных проблем со здоровьем питомца. К врачу стоит обратиться, если:
Такие симптомы могут указывать на эпилепсию, неврологические заболевания или другие серьезные проблемы со здоровьем. В этом случае необходима консультация специалиста для выяснения причин и проведения диагностики.
В остальных ситуациях, когда дергания не сопровождаются другими тревожными симптомами, можете быть спокойны — ваш пушистый друг просто видит сны и наслаждается крепким, здоровым сном.
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