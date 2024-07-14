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Рассказываем, когда собачьи сновидения могут быть тревожным сигналом

Почему собака дёргается во сне и стоит ли из-за этого беспокоиться?

1:51
Зоосфера

Наблюдая, как наши четвероногие любимцы спят, мы нередко замечаем, что они время от времени начинают подергиваться или подскакивать во сне. Для многих владельцев такое поведение вызывает беспокойство и тревогу. Действительно ли эти движения являются причиной для обращения к ветеринару?

Почему собака дёргается во сне и стоит ли из-за этого беспокоиться?
Фото: Wikipedia by Sberlazza, CC BY 2.0

Что означает дергание во сне?

Быстрые или подёргивающиеся движения во время сна у собак — явление достаточно распространенное и, как правило, не требующее вмешательства специалистов. Чаще всего это проявления так называемого "сонного паралича" — нормальной фазы сна, когда происходит временное снижение мышечного тонуса.

В этот момент собака может подергивать лапками, вздрагивать, скулить или даже лаять. Это всего лишь отражение ее сновидений — например, собака может гоняться во сне за кошкой или плавать.

Когда стоит обратиться к ветеринару?

Однако в некоторых случаях подергивания во сне могут быть признаком более серьёзных проблем со здоровьем питомца. К врачу стоит обратиться, если:

  • собака продолжает дергаться даже после того, как проснулась;
  • движения чрезмерно сильные, не соответствуют "обычному" поведению во сне;
  • питомец ведет себя странно и необычно в период бодрствования;
  • наблюдается потеря сознания или судороги.

Такие симптомы могут указывать на эпилепсию, неврологические заболевания или другие серьезные проблемы со здоровьем. В этом случае необходима консультация специалиста для выяснения причин и проведения диагностики.

В остальных ситуациях, когда дергания не сопровождаются другими тревожными симптомами, можете быть спокойны — ваш пушистый друг просто видит сны и наслаждается крепким, здоровым сном.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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