Рассказываем, когда собачьи сновидения могут быть тревожным сигналом

Почему собака дёргается во сне и стоит ли из-за этого беспокоиться?

1:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Наблюдая, как наши четвероногие любимцы спят, мы нередко замечаем, что они время от времени начинают подергиваться или подскакивать во сне. Для многих владельцев такое поведение вызывает беспокойство и тревогу. Действительно ли эти движения являются причиной для обращения к ветеринару?

Фото: Wikipedia by Sberlazza, CC BY 2.0

Что означает дергание во сне?

Быстрые или подёргивающиеся движения во время сна у собак — явление достаточно распространенное и, как правило, не требующее вмешательства специалистов. Чаще всего это проявления так называемого "сонного паралича" — нормальной фазы сна, когда происходит временное снижение мышечного тонуса.

В этот момент собака может подергивать лапками, вздрагивать, скулить или даже лаять. Это всего лишь отражение ее сновидений — например, собака может гоняться во сне за кошкой или плавать.

Когда стоит обратиться к ветеринару?

Однако в некоторых случаях подергивания во сне могут быть признаком более серьёзных проблем со здоровьем питомца. К врачу стоит обратиться, если:

собака продолжает дергаться даже после того, как проснулась;

движения чрезмерно сильные, не соответствуют "обычному" поведению во сне;

питомец ведет себя странно и необычно в период бодрствования;

наблюдается потеря сознания или судороги.

Такие симптомы могут указывать на эпилепсию, неврологические заболевания или другие серьезные проблемы со здоровьем. В этом случае необходима консультация специалиста для выяснения причин и проведения диагностики.

В остальных ситуациях, когда дергания не сопровождаются другими тревожными симптомами, можете быть спокойны — ваш пушистый друг просто видит сны и наслаждается крепким, здоровым сном.