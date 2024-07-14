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Выбираем достойное жилище: ключевые моменты при покупке клетки для хомячка

Какую клетку нужно купить для содержания хомяка?

2:12
Зоосфера » Грызуны

Заводя хомяка в качестве домашнего питомца, важно позаботиться о создании для него комфортного и безопасного жилища. Правильный выбор клетки — это залог здоровья и счастья вашего пушистого друга. Рассмотрим основные критерии, на которые стоит обратить внимание.

Размер имеет значение

Наиболее распространённая ошибка новичков — покупка клетки, которая слишком мала для хомяка. Помните, что эти животные, несмотря на свои небольшие размеры, очень активны и нуждаются в просторном жилище. Минимальный рекомендуемый размер клетки — 50х30х20 см. Чем больше, тем лучше — до 80х50х30 см.

Достаточная высота также важна, ведь хомяки любят лазать. Оптимальная высота клетки — не менее 20-25 см.

Материалы и конструкция

Лучший выбор — клетки, изготовленные из прочного пластика или металла. Стекло и дерево не подходят, так как могут быть погрызены грызуном.

Оптимальна конструкция с открывающейся дверцей сверху, чтобы вы могли легко помещать или доставать питомца. Часть решетки на боковых стенках также желательна для хорошей вентиляции.

Дополнительные аксессуары

Помимо самой клетки, позаботьтесь и о сопутствующих аксессуарах:

  • миска для воды и корма (лучше неопрокидывающиеся);
  • гнездовой домик или укрытие, где хомяк сможет отдыхать;
  • беговое колесо — необходимый атрибут для физической активности;
  • подстилка из древесных опилок или специального наполнителя.

Правила обустройства

При размещении клетки дома учитывайте, что хомяки — ночные животные. Поставьте её подальше от телевизора, детских игр и других источников шума и движения, чтобы не беспокоить питомца.

Почаще меняйте подстилку, чистите поилку и миску для еды, чтобы поддерживать чистоту в жилище хомяка.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете создать для своего пушистого друга идеальное, просторное и безопасное жилище.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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