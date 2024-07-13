Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Джордж Клуни призвал Джо Байдена покинуть предвыборную гонку
Грузия планирует стать новым центром лакшери-туризма
Акции Tesla упали на 10% после заявления о роботакси
Оптимальные интервалы регулировки зазоров клапанов в различных моделях автомобилей
Вот что надо делать перед первой покупкой собаки
Ремейк Romance of the Three Kingdoms 8: дата выхода и новшества игрового процесса
Раскрыт секрет невероятно вкусного борща
Индия может стать второй экономикой мира к 2031 году
Выпуск Intel Arrow Lake-S Core Ultra 200 по слухам перенесут на декабрь
Ребёнок хочет питомца? Узнайте, кто лучше: кошка или собака

Кошка или собака: кого лучше завести ребёнку?

1:26
Зоосфера

Решение о том, заводить ли домашнего питомца, и какого именно, является важным для семьи с детьми. Кошки и собаки оба могут быть прекрасными компаньонами, но есть ряд факторов, которые следует учитывать при выборе.

Кошка или собака: кого лучше завести ребёнку?
Фото: commons.wikimedia.org by Petteri Sulonen, CC BY 2.0

Почему кошка?

Кошки часто считаются независимыми и подходят для тех, кто имеет ограниченное время для ухода за питомцем. Они могут быть отличными компаньонами для детей, особенно если у ребенка нет возможности выгуливать собаку или если в семье много дел и активностей. Кошки требуют меньше внимания, чем собаки, и могут быть более подходящими для людей с аллергией на собачью шерсть.

Почему собака?

Собаки, с другой стороны, известны своей преданностью и игривостью. Они могут стать замечательными друзьями для детей и поощрять их к более активному образу жизни. Собаки также могут помочь детям научиться ответственности, поскольку уход за ними требует регулярного выгула, кормления и ухода за шерстью.

Как сделать выбор?

При выборе между кошкой и собакой важно учитывать индивидуальные потребности семьи. Если у семьи есть время и возможность для заботы о животном, собака может стать замечательным компаньоном для детей. Однако, если у вас ограниченное время или проблемы с аллергией, кошка может быть более подходящим вариантом.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какие цветы посеять в июле: 90% дачников и вовсе об этом не знают

Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.

Какие цветы стоит посадить в июле
Татьяна Брухунова поделилась кадрами из путешествия
Жена Евгения Петросяна показала фото со своего семейного путешествия с мужем и сыном Ваганом
Откройте мир пудровых ароматов: нежность, элегантность и мягкость в каждой капле парфюма
Станислав Садальский раскритиковал переименование театра Виктюка: "Нонсенс"
Российская армия зашла в центр Новосёловки Первой под Авдеевкой Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Нашатырный спирт для пышного укропа: как приготовить раствор для опрыскивания
Повышаем урожайность тыквы: простые и эффективные способы
Варенье-пятиминутка из чёрной смородины: варится в один приём всего несколько минут
Варенье-пятиминутка из чёрной смородины: варится в один приём всего несколько минут
Последние материалы
Раскрыт секрет невероятно вкусного борща
Индия может стать второй экономикой мира к 2031 году
Выпуск Intel Arrow Lake-S Core Ultra 200 по слухам перенесут на декабрь
Кирилл Андреев раскрыл причины расставания с Жанной Фриске
Прищипывание арбузов: как увеличить урожай на вашем участке
Кошка или собака: кого лучше завести ребёнку?
Кубинские сувениры: что обязательно стоит купить на память
Эти процедуры изменят вашу кожу: как увлажнить кожу лица
Домохозяйки поделились рецептом салата из селедки
Как сохранить интерьер автомобиля с помощью старой DVD-коробки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников