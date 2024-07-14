Зооинженер рассказала, нужны ли на собаку ветпаспорт и родословная

Многие из нас задаются вопросом, а стоит ли делать собаке паспорт? Однозначным ответом поделилась с Pravda. Ru зооинженер, зоотехник Наталья Базаркина.
"Прививочный паспорт — да. Ветпаспорт называется. Щенячья карточка или родословная — необязательно делать"
При выборе собаки Наталья Базаркина рекомендует обращаться к заводчикам.
"Раньше был птичий рынок. Туда тоже иногда привозят. Сейчас — всё к заводчикам. Есть интернет, есть "Авито", нужно посмотреть отзывы, походить на выставки, посмотреть, что вам нравится, пообщаться с заводчиками собак той породы, которая вам приглянулась. Проследить, чтобы заводчик был ответственный, а не какой-то мошенник. Я предлагаю пообщаться с людьми на выставках. Вам могут рассказать все плюсы и минусы. На выставки вход бесплатный. Их проводят летом очень много. Они весь год проводятся. И тогда уже будет проще решить" — уверена эксперт.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.