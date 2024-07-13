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Специалист рассказала на что обращать внимание при выборе породы собак

Вот что надо делать перед первой покупкой собаки

Зоосфера

Многие из нас мечтают завести собаку. Но собаку какой породы, если раньше никогда не было? Помогла найти ответ на этот вопрос в беседе с Pravda.Ru зооинженер, зоотехник Наталья Базаркина.

Вот что надо делать перед первой покупкой собаки
Фото: flickr.com by mrRobot, CC BY 2.0

"Тут надо отталкиваться оттого, что хочет будущий хозяин собаки. Есть мелкие породы и охотничьи. Ему нужна диванная собака с длинной шерстью, с короткой шерстью? Потому что длинношерстная – нужно постоянно обращаться к грумеру. Это деньги. Нужно рассчитывать людям. Есть энергичные собаки даже мелких пород, которым надо много гулять, чтобы они выплёскивали энергию, - рассуждает эксперт"

Наталья Базаркина рассказывает, что, к примеру, есть так называемые собаки-компаньоны, которые всегда будут вас сопровождать.

"В принципе, и корги, английские овчарки – любимицы королевы Елизаветы тоже сейчас в моде. Пудель – не линяющая собака, вроде как антиаллергенная.  Спаниели разных видов – кинг-чарльз-спаниели, кавалеры-спаниели. Естественно, болонки, йорки, чихи, тойи, мопсы. Любят ли, кстати, храпящих собак? Например, французские бульдоги – это достаточно храпливые собаки. Брахицефалы так называемые. У них проблемы со складками, с кожей. Надо всё это протирать, следить"  

Специалист также обращает внимание и на характер собаки, ведь у каждой породы он свой. 

"Между прочим, по статистике более агрессивные провокаторы – это мелкие породы собак. Некрупные породы – английские стаффбули, американские стаффорды, питбули. Кому что нравится. Собака для спорта, для охраны, для души, просто для дивана. Некоторые заводят мелкие породы (йорков, болонов), они не гуляют практически или только в хорошую погоду. Цвергпинчеры – это вроде как доберманы в миниатюре. Это активные породы. Мопсы – нет, они не для длительных прогулок, но они добрые, больше упёртые характером"

По словам Натальи Базаркиной, нужно определиться с предпочтительной шерстью. Она может быть короткошёрстной, длинношёрстной, жёсткошёрстной; хотим ли мы стричь собаку или не хотим. Например, мальтийских болонок, йорков, пуделей нужно обязательно стричь. 

Также обратить внимание нужно на то, собаки каких пород болеют часто. Специалист рассказывает, что, к примеру, часто болеют лабрадоры. Мы поинтересовались самой безопасной средней породы собак. 

"Вот эти маленькие (йорки, чихи) кусают своих хозяев. Они очень избалованные, но это у них перерастает всё. Щенок охраняет. Он понравился, зарычал. Человек сам, не осознавая это, зафиксировал агрессию. Поэтому кусаются все породы. Может быть, одна порода, но как люди. Один вид людей, одна раса, но все разные по характеру. Так же и у собак. Тут надо смотреть, что вам нравится" 

Эксперт рекомендует пообщаться с заводчиками собак, особенно с теми, у кого есть собака желаемой породы, а также с кинологами, а  после уже взвесить все "за" и "против". 

Наталья Базаркина подчеркнула, что идеальной собаки быть не может. 

"Но всё зависит от хозяина" - уверена специалист.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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