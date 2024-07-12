Ваша собака будет самой послушной в городе: приучите её гулять без поводка рядом

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Как приучить собаку гулять без поводка рядом

1:25
Зоосфера » Собаки

Прогулка с собакой без поводка требует тщательной подготовки и обучения. Важно помнить, что безопасность вашей собаки и окружающих должна быть приоритетом. 

Как приучить собаку гулять без поводка рядом
Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, CC BY-SA 2.5

Прежде чем приступить к тренировке без поводка, убедитесь, что ваша собака отлично следует за вами на поводке. Это важный шаг, так как позволяет установить контроль и уверенность в поведении собаки.

Обучите собаку основным командам, таким как "сидеть", "стоять" и "к ноге". Эти команды будут полезны при обучении.

Преходите к использованию длинного поводка (тренировочного), который дает свободу движений, но при этом позволяет вам удерживать контроль над собакой.

Начните тренировку на ограниченной территории, например, в безопасном и огороженном месте, где можно свободно гулять без опасности потерять собаку.

Постепенно увеличивайте время, проведенное без поводка, начиная с коротких интервалов. Поощряйте хорошее поведение лакомствами или похвалой.

Практикуйте это в различных местах, чтобы ваша собака привыкла к различным окружениям и дистракциям.

Если ваша собака игнорирует ваши команды, вернитесь к использованию поводка и потратьте больше времени на тренировку.

Тренировка без поводка требует постоянства и терпения. Будьте последовательны в своем подходе и не торопитесь.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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