Раз в неделю или раз в месяц: правила регулярной чистки аквариума для рыб

Идеальная чистота воды: рекомендованная частота чистки аквариума

1:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Рыбы

Содержание рыбок в домашнем аквариуме требует регулярного ухода и чистки. Но как часто нужно это делать, чтобы обеспечить оптимальные условия для ваших питомцев? Давайте разберёмся.

Фото: commons.wikimedia.org by Daiju Azuma, CC BY-SA 2.5

Еженедельная чистка

Минимальная частота чистки аквариума — 1 раз в неделю. Это необходимо для поддержания чистоты воды и удаления загрязнений. В ходе еженедельной чистки нужно:

удалить до 20% старой воды и заменить ее на новую, соответствующую параметрам аквариума;

очистить стенки аквариума от налета при помощи скребка или магнитной щетки;

почистить грунт, удалив осевшие остатки пищи и экскременты рыб;

вымыть или заменить механические фильтры;

удалить с поверхности воды плавающие частицы и растения.

Глубокая чистка

Раз в 2-3 месяца необходимо проводить более тщательную, "глубокую" чистку аквариума. В этом случае рекомендуется:

заменить около 25-50% воды на свежую;

очистить все декорации, камни, коряги, а также растения от налёта;

вымыть все фильтры и заменить наполнители при необходимости;

произвести обработку аквариума от водорослей, если они начали активно расти;

проверить и при необходимости подкорректировать параметры воды.

Частота чистки — залог здоровья

Важно понимать, что частота чистки аквариума напрямую зависит от нескольких факторов:

размер аквариума (чем он больше, тем реже требуется чистка);

количество и размер обитающих в нем рыб;

аличие и интенсивность роста аквариумных растений;

астота кормления рыб и наличие остатков пищи.

Следите за состоянием воды и рыбок — и вы сами поймете, когда требуется очередная чистка вашего домашнего аквариума. Регулярный уход гарантирует здоровье и долголетие ваших водных питомцев.