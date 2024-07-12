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Раз в неделю или раз в месяц: правила регулярной чистки аквариума для рыб

Идеальная чистота воды: рекомендованная частота чистки аквариума

1:58
Зоосфера » Рыбы

Содержание рыбок в домашнем аквариуме требует регулярного ухода и чистки. Но как часто нужно это делать, чтобы обеспечить оптимальные условия для ваших питомцев? Давайте разберёмся.

Идеальная чистота воды: рекомендованная частота чистки аквариума
Фото: commons.wikimedia.org by Daiju Azuma, CC BY-SA 2.5

Еженедельная чистка

Минимальная частота чистки аквариума — 1 раз в неделю. Это необходимо для поддержания чистоты воды и удаления загрязнений. В ходе еженедельной чистки нужно:

  • удалить до 20% старой воды и заменить ее на новую, соответствующую параметрам аквариума;
  • очистить стенки аквариума от налета при помощи скребка или магнитной щетки;
  • почистить грунт, удалив осевшие остатки пищи и экскременты рыб;
  • вымыть или заменить механические фильтры;
  • удалить с поверхности воды плавающие частицы и растения.

Глубокая чистка

Раз в 2-3 месяца необходимо проводить более тщательную, "глубокую" чистку аквариума. В этом случае рекомендуется:

  • заменить около 25-50% воды на свежую;
  • очистить все декорации, камни, коряги, а также растения от налёта;
  • вымыть все фильтры и заменить наполнители при необходимости;
  • произвести обработку аквариума от водорослей, если они начали активно расти;
  • проверить и при необходимости подкорректировать параметры воды.

Частота чистки — залог здоровья

Важно понимать, что частота чистки аквариума напрямую зависит от нескольких факторов:

  • размер аквариума (чем он больше, тем реже требуется чистка);
  • количество и размер обитающих в нем рыб;
  • аличие и интенсивность роста аквариумных растений;
  • астота кормления рыб и наличие остатков пищи.

Следите за состоянием воды и рыбок — и вы сами поймете, когда требуется очередная чистка вашего домашнего аквариума. Регулярный уход гарантирует здоровье и долголетие ваших водных питомцев.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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